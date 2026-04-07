4月5日放送のラジオ『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』で、有吉弘行が町中の歩道で起きた出来事についてトークを展開した。

「有吉さんは俳優の大和田伸也さんが過去に“おやじ狩り”被害にあったことをネタにトーク。大和田さんは2025年1月23日放送の『ぽかぽか』（フジテレビ）で被害を語っています。最初は映画館で会話をやめないカップルに注意したところ、下駄で殴られた事件。2度目は名古屋で子供が歩いているところに猛スピードの自転車が接近、『何してるんだ！』と怒鳴ったら自転車を投げつけられた事件、3度目は路上喫煙する高校生を注意したところ、5人がかりで殴られてメガネも壊れ血もでる被害を受けた事件です。

とくに3件目の暴行事件は1998年にニュースでも話題となり、“おやじ狩り”という言葉を広めるきっかけにもなりました。有吉さんは路上で同じような目に遭う可能性があるとし、『歩道でベビーカーを押してたら、自転車が来て、お互いに動かなかったことが最近あったよ。俺も一切譲る気がないし、自転車のおじさんも全然譲る気がなくて。1分間ぐらいにらみ合うっていう』と明かしました」（芸能記者）

4月1日に改正道路交通法が施行されて以降、自転車が連日話題となるなか、有吉の発言に対しXでは共感の声が広がった。

《それは自転車のほうが悪い。こういう事があるからちゃんとルールを守らせるためにも今回の規制は仕方ない気がする。ルールを守る義務を放棄した大人が悪い》

《歩行者が譲るって思っている自転車人もいます》

《それは110番すればいいんだよ 歩道は歩行者・ベビーカーが優先でチャリに優先権はなく、歩行者・ベビーカーの通行を完全に妨げる行為は一発青切符になるからね》

4月1日から施行された改正道路交通法は16歳以上の自転車運転者に対し「青切符制度（交通反則通告制度）」が導入。113種類の違反が対象となり、全国的に戸惑いが広がっている。特に自転車の歩道走行禁止（70歳以上の高齢者、13歳未満の子供、障がい者は例外）については、車道に自転車が増加して交通渋滞が頻発するなど別の問題も引き起こしている。実際のところは改正以前から自転車は軽車両扱いで歩道を走ってはいけなかったわけだが、厳罰化によって注目度が上がっているという状況だ。

「有吉さんは歩道を自転車で走るようなおじさんは攻撃的で道を譲らないとネタにしたわけですが、Xでは場外戦が繰り広げられています。危険回避のために歩道を走らざるを得ない場面もありますし、今後もこの話題は物議を醸し続けるでしょうね」（前出・記者）

なんであれ自転車は交通ルールを守って乗るべきだ。