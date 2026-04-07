駐日デンマーク大使の「九州でのお供」は…？

駐日デンマーク大使のヤール・フリス＝マスン氏は2026年4月2日、大使の夫人と、日本製のコンパクトカー「マーチ」とともに写った画像を公式Xで公開しました。

【鹿児島の街にもマッチ!?】これが駐日デンマーク大使も絶賛した「国産コンパクトカー」です（投稿を見る）

フリス＝マスン大使のXによると、夫妻は2026年3月29日から4月3日の6日間にわたって、業務と観光を兼ねて九州の各県を訪問したとのこと。4月2日には「いおワールド鹿児島水族館」（鹿児島市）を訪れた模様で、施設の前でレンタカーと思われる黒いマーチ（4代目モデル、2022年生産終了）との記念写真を投稿しています。

大使は写真に「私たちはこの日産マーチで九州のさまざまな場所を移動しています。とても可愛くて素晴らしい車です。いろいろな日本の車を試すのが本当に楽しいです。日本車はデンマークで最も人気のある車です」というコメントを添えており、マーチをはじめ日本車を絶賛しました。

この投稿には、3日の夕方までに70を超えるコメントと50を超える引用ポストが集まっています。「鹿児島いおワールド！！ 楽しんでもらえたかな」「バカほど見覚えある場所だな」「まさか大使がこちらに来ておられたとは。ようこそ鹿児島へ＼(^^)／」「日産マーチと一緒に日本の風景を楽しんでくださいね」など、鹿児島への来県を歓迎する声が多く見られました。

また、大使のマーチに対する絶賛の声にも多くのコメントが寄せられています。「マーチ乗ってるけど乗りやすくていい車ですよね」「マッチのマーチはあなたの街にマッチする（※初代マーチのCMキャッチコピー）」「たまには批判してくれてもいいんです。例えば、マーチを生産終了した日産という会社をね」など、同車の現オーナーやファンなどが思いをつづりました。

ちなみに日産は、福岡県苅田町に国内の主要な生産拠点である「日産自動車九州」を構えています。この工場ではマーチの生産は行っていなかったものの、「日産といったら、たくさん九州で部品を作って、地場産業に貢献して来ました」など、地元産業の強い結びつきに言及する投稿も寄せられました。