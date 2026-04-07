「見た目も使い勝手も捨てたくない」→【ワークマンの新作シャツ】が当たりかも！

新年度が始まり何かと忙しい今の時期には、1枚でサマになるトップスがあると便利。使い勝手が良く、オシャレ欲も満たしてくれるアイテムなら、【ワークマン】の新作アイテムが狙い目かも。編集部がリサーチする中で見つけたのは、幅広いシーンで使えるシャツ。吸水速乾や撥水など嬉しい機能も付いているので、ぜひデイリーコーデの相棒にして。

汎用性の高さが魅力のきれいめシャツ

【ワークマン】「レディースシーンレスチュニックシャツ」\1,780（税込）

きちんと感が欲しい通勤から、お花見など春のお出かけまで、シーンをまたいで活躍するシャツ。シワになりにくい素材でお手入れ楽ちんなので、デイリーコーデでガシガシ使えそう。吸水速乾機能が付いているため、日差しが強くなるこれからの季節の強い味方になる予感。オフィスカジュアルではかっちりとしたパンツと合わせてきれいめに、肩の力を抜きたい休日にはスウェットパンツでラフに仕上げるのも◎

カジュアルと甘さを備えたギャザーシャツ

【ワークマン】「レディース撥水シアーチェックギャザーシャツ」\1,780（税込）

ウエストや袖口に施されたギャザーが、コーデに華やぎを添えてくれるチェックシャツ。爽やかなスタンドカラーで、顔まわりはすっきりとした印象に。撥水機能が付いているため、梅雨の時期にも活躍しそう。ウエスト部分のドローコードでシルエットの変化も楽しめます。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M