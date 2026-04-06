峯岸みなみ、夫・てつやの晴れ舞台に“一日警察署長”として出演「実物初めて見たけどクソ可愛かったわ」
元AKB48でタレントの峯岸みなみさんは4月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛知県岡崎市で開催された「家康公行列」にて、夫でYouTuberグループ・東海オンエアのてつやさんが徳川家康役を務めたことを報告しました。
【写真】峯岸みなみの一日警察署長ショット
コメントでは、「最高の『家康公夫妻』でした！」「みぃちゃんに初めて会いに行けました！」「お二人は岡崎市民の誇りです」「みぃちゃんの笑顔が何より」「実物初めて見たけどクソ可愛かったわ」「すごく良い顔のみぃちゃん」「移住した地への100点のコメントでは」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】峯岸みなみの一日警察署長ショット
「すごく良い顔のみぃちゃん」峯岸さんは「夫が家康公役に大抜擢された特別な日に、一緒に行列に参加させてもらえたこと、とても嬉しく思います」とつづり、2枚の写真を公開しました。“家康公行列”を先導する「交通安全パレード」に一日警察署長として特別出演した姿を披露。制服姿でオープンカーに乗り、笑顔で手を振る様子が収められています。夫婦そろってイベントを盛り上げたようです。
夫・てつやさんが徳川家康公役に5日にはてつやさん自身もイベントの様子を投稿。「皆の者、ここで家康公行列の様子が生で観れるぞ」とつづり、家康公に扮（ふん）した姿を公開しています。ファンからは「この家康公、ビジュ良すぎでは？」「てっちゃん、似合ってる！」「今見てるよ。衣装似合うね」「かっこよ！！！！！」など、絶賛の声が集まりました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)