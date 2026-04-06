決意を胸に、最大10か月間の厳しい訓練に臨みます。

県警察学校で入校式が行われ、112人が新たな一歩を踏み出しました。

入校したのは18歳～30歳までの新人警察官と警察職員、あわせて112人です。

式では、朝末 英一校長が「同期生との関係を大切にし、学業や訓練に全力で取り組んでほしい」と激励。

入校生代表の竹内 渓巡査が、誓いの言葉を述べました。

（竹内 渓 巡査）

「公平中正に警察職務の遂行にあたることを固く誓います」

入校生のひとり 桑原 珀兎巡査は、ふるさとに貢献したいとして警察官の道を選択しました。

（桑原 珀兎 巡査）

「(警察官が)小さい頃からの夢で、 安心な地域であるように頑張っていきたい」

（母 理絵さん）

「立派になったなと思って、うれしくてちょっと泣いてしまった。頑張って立派な警察官になってほしい」

東 准暉巡査の憧れは、警察官の父親です。

（父 眞偉さん）

「本人の夢なので、叶えてもらってよかったのではないか」

（東 准暉 巡査）

「父のような県民に寄り添える警察官になって、長崎の治安を守っていきたい」

112人は、半年から10か月間かけて逮捕術や刑法などの専門知識を学ぶということです。