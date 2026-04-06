井上和香、実家の家業を明かす「芸能界はちょっと身近ではありました」
タレントの井上和香（45）が、5日放送の『なりゆき街道旅』（毎週日曜 後12：00）に出演。母親がかつて芸能界にいたことを明かした。
【写真】「遺伝ってスゴいなぁ〜」“母そっくりの唇” 長女＆井上和香の密着ショット
ハナコ・岡部大からデビュー時について聞かれ、「デビューは私、遅くて、22歳。2002年です」と説明。「私の同年代の方は、もっと10代から（活動していて）…先輩です」などと振り返った。
また、デビューのきっかけは「自分で事務所に応募しました」と返答。「高校卒業して家の店を手伝ったり。飲食店、和食をしていたので、ランチもやっていたので手伝ったり、夜バイトしたり」と説明し、「でも、母が芸能界にいました」と続けた。
ここで番組は「嵯峨京子さん」の写真を紹介。井上は「舞台を中心に活動していて、結婚を機に辞めて。お店にも芸能人の方が来てくれたり、芸能界はちょっと身近ではありました」と話し、「津川雅彦さんとか。お店に来てかわいがってくださったり」などと振り返った。
すると、旅に同行していた我が家・坪倉由幸が「じゃあそのパイプだ！」とボケ。井上は「違う違う！こっそり自分で出したんですよ」と説明した。
【写真】「遺伝ってスゴいなぁ〜」“母そっくりの唇” 長女＆井上和香の密着ショット
ハナコ・岡部大からデビュー時について聞かれ、「デビューは私、遅くて、22歳。2002年です」と説明。「私の同年代の方は、もっと10代から（活動していて）…先輩です」などと振り返った。
また、デビューのきっかけは「自分で事務所に応募しました」と返答。「高校卒業して家の店を手伝ったり。飲食店、和食をしていたので、ランチもやっていたので手伝ったり、夜バイトしたり」と説明し、「でも、母が芸能界にいました」と続けた。
すると、旅に同行していた我が家・坪倉由幸が「じゃあそのパイプだ！」とボケ。井上は「違う違う！こっそり自分で出したんですよ」と説明した。