Makuakeで目標100％達成！あじかん「ごぼう RESET SOUP」

記事ポイント あじかん「RESET SOUP」がMakuakeで目標金額100%を達成1食220gで食物繊維12.5g（1日分の1/2）を摂れる具沢山冷凍スープ全5種類展開、お試し5袋セットはMakuake価格1,980円（税込） あじかん「RESET SOUP」がMakuakeで目標金額100%を達成1食220gで食物繊維12.5g（1日分の1/2）を摂れる具沢山冷凍スープ全5種類展開、お試し5袋セットはMakuake価格1,980円（税込）

ごぼう茶ブランド「あじかん」が開発した具沢山の食べるスープ「あじかんごぼう RESET SOUP」が、Makuakeでの先行販売で目標金額の100%を達成しています。

1食あたり食物繊維12.5gという豊富な栄養量と、ごぼうの食感をしっかり楽しめる設計が多くの支持を集めています。

あじかん「ごぼう RESET SOUP」

販売開始日：2026年3月13日（金）販売終了日：2026年3月30日（月）内容量：220g／袋保存方法：冷凍保存（-18℃以下）賞味期限：製造日より冷凍で1年間価格（税込・送料込）：お試し5袋セット Makuake価格1,980円 ／ たっぷり10袋セット 3,920円 ／ 大満足15袋セット 5,650円

「あじかんごぼう RESET SOUP」は、1食（220g）あたり食物繊維12.5gを含むスープです。

これは厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2025年版）」に基づく成人の1日の目標量の約半分に相当し、生鮮ごぼう約1.4本分の食物繊維量となっています。

主原料には、あじかんの「国産焙煎ごぼう茶 ごぼうのおかげ」と同じ契約農家が栽培した国産ごぼうを使用しています。

15年以上にわたるごぼう加工の知見と技術を活かし、ごぼうの風味を残しながら旨味を引き出した味に仕上げています。

全5種類のラインナップ

「RESET SOUP」は全5種類の味展開となっています。

「濃厚クリーミーチャウダー」はごぼうの風味とクリーミーな味わいを組み合わせた一品です。

「ごろっと野菜のミネストローネ」はトマトベースに野菜をたっぷり使用した食べ応えのあるスープです。

「ごぼうまるごと旨辛みそ」と「ごぼうまるごとしょうゆ」の2種類には、あじかん焙煎ごぼう茶をスープとして使用し、ごぼうの風味に深みを持たせています。

「もち麦豆乳生姜」はもち麦と豆乳をベースに生姜を効かせた体に優しい味わいです。

食感と咀嚼満足感へのこだわり

各スープにはそれぞれの味に合わせたごぼうのカット方法が採用されています。

咀嚼による満足感を重視した設計により、スープでありながら「食べた」という実感が得られます。

ごぼうを”飲む”から”食べる”へという新しい切り口が、多くのサポーターから支持されています。

「RESET SOUP」は食物繊維を1食でしっかり補える点が大きな特徴です。

電子レンジ（600Wで約4〜4分30秒）または湯煎（約5〜7分）で手軽に調理できます。

全5種類の味が揃い、飽きずに食生活に取り入れられる構成です。

あじかんごぼう RESET SOUPの紹介でした。

よくある質問

Q. 「あじかんごぼう RESET SOUP」の食物繊維量はどのくらいですか？

A. 1食（220g）あたり12.5gの食物繊維を含んでいます。これは厚生労働省の基準による成人の1日の目標量の約半分に相当します。

Q. 何種類の味がありますか？

A. 全5種類あります。「濃厚クリーミーチャウダー」「ごろっと野菜のミネストローネ」「ごぼうまるごと旨辛みそ」「ごぼうまるごとしょうゆ」「もち麦豆乳生姜」が展開されています。

Q. Makuakeでの販売価格はいくらですか？

A. お試し5袋セット（各種1袋）がMakuake価格1,980円（税込・送料込）です。たっぷり10袋セットは3,920円、大満足15袋セットは5,650円となっています。

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