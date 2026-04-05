◇パ・リーグ 日本ハム8ー2オリックス（2026年4月5日 エスコンF）

日本ハムの有原航平投手（33）が5日、オリックス戦（エスコンF）で先発登板。7回4安打2失点の粘投で今季初勝利、日本ハム復帰後初勝利を飾った。

「本当にうれしいですし、まず一つ勝てて、ちょっとホッとしている部分はあるかなと思います」

復帰後初勝利をかみしめた。3回に先制2ランを許したものの、その後は粘投。「粘っていれば何とかしてくれるだろうと思っていたので、これ以上追加点を取られないように粘り強く投げようと思っていました」と振り返った。

4回には2失策で無死一、二塁のピンチを迎えた。それでも「一生懸命やった中でのプレーなので、仕方ない」と切り替えた。三塁側へのバントも進塁を許さず三ゴロとし、続く打者を三併殺打に打ち取った。「とにかくあそこを抑えられたのは今日は良かったかなと思います」とうなずいた。

新庄監督も「有原君おめでとうございます。まずは一勝。本当に粘ってくれたんでね」とベテランの初勝利を喜んだ。また、有原の打者を詰まらせる打球についても言及。「難しいんですよ、あのボール。分かってもらって」と内野守備陣をかばいつつ、「有原君も切り替えてやってくれた」と語った。