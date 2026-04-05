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会社を大きくするかは〇〇で決めろ！大規模になるための秘訣を大公開！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

黒字経営を指導する市ノ澤翔氏が、YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、「会社を大きくするかは〇〇で決めろ！大規模になるための秘訣を大公開！」と題した動画を公開した。本動画では、会社を大規模にするべきか、小規模を維持するべきかというテーマについて、それぞれのメリット・デメリットを比較しつつ、経営者が進むべき道を決定するための「ゴール設定」の重要性を説いている。



市ノ澤氏はまず、大規模な会社のメリットとして「採用しやすい」ことと「属人性が下がる」ことを挙げる。大企業には人が集まりやすく採用コストが下がるうえに、人数が多いため「1人辞めたら仕事が回らない」という事態に陥りにくく、会社が安定すると説明した。一方で、小規模な会社のメリットは「スピード感を持った経営ができる」「固定費が上がりづらい」「社長の目が行き届く」点にあると語る。社長の一存で迅速に意思決定ができ、方向転換も容易だが、どうしても業務が属人的になりやすく、社長への負担が大きくなるというデメリットも指摘した。



そのうえで、どちらの道を目指すべきかという問いに対し、市ノ澤氏は「ゴール設定によって違う」と断言する。「関わっている人たちを幸せにしていきたい」という目標であれば小規模の維持でも問題ないが、「日本人全員のITリテラシーを上げたい」といった大きなビジョンを実現するには、それに合わせて規模を大きくしていく必要があると説明した。



最後に、大規模化を目指すのであれば「数字」の勉強が絶対条件であると強調した。「数字を見ていない会社は本当にヤバい」と述べ、経営者が数字に強くなる第一歩として「簿記」を学ぶことの重要性を熱弁。会社のビジョンと自身のスキルを照らし合わせるきっかけを読者に提供して、動画を締めくくった。