ガーナ代表の新ユニホーム「スパイダーマンみたい」。サッカーと民俗文化が融合したデザイン「芸術的だ」「美しい」の声
北中米ワールドカップで２大会連続５回目の出場を果たしたガーナ代表の新ユニホームは、どんなデザインなのか。
サプライヤーのプーマの公式サイトによれば、ホームユニはホワイトを基調とし、３色の線が蜘蛛の巣状に出ており、サッカーと民俗文化が融合。ガーナを象徴する民族衣装の織物「ケンテ」から着想を得た大胆なグラフィックが施されている。
アウェーユニはイエローをベースに、ガーナの首都に位置する「マコラ市場」からインスピレーションを受けている。
新ユニを紹介したガーナサッカー協会の公式インスタグラムの投稿には、「美しいデザインだね」「目を引くデザイン」「芸術的だ」「最高のキットだ」といった声が寄せられている。
オーストリア、ドイツと対戦した３月シリーズで新ユニはお披露目されたなか、チームは直近４試合でいずれも敗戦。３月31日に行なわれたドイツ戦後、オットー・アッド監督の契約解除が発表された。約２か月半後に迫るW杯を前に、新監督の招聘とチームの立て直しが急務となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ガーナ代表の新ユニも！世界各国の北中米W杯“本大会用”ユニホームを一挙公開！
サプライヤーのプーマの公式サイトによれば、ホームユニはホワイトを基調とし、３色の線が蜘蛛の巣状に出ており、サッカーと民俗文化が融合。ガーナを象徴する民族衣装の織物「ケンテ」から着想を得た大胆なグラフィックが施されている。
アウェーユニはイエローをベースに、ガーナの首都に位置する「マコラ市場」からインスピレーションを受けている。
新ユニを紹介したガーナサッカー協会の公式インスタグラムの投稿には、「美しいデザインだね」「目を引くデザイン」「芸術的だ」「最高のキットだ」といった声が寄せられている。
オーストリア、ドイツと対戦した３月シリーズで新ユニはお披露目されたなか、チームは直近４試合でいずれも敗戦。３月31日に行なわれたドイツ戦後、オットー・アッド監督の契約解除が発表された。約２か月半後に迫るW杯を前に、新監督の招聘とチームの立て直しが急務となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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