2026年4月1日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
全体の利益を考えよう。みんなが幸せならあなたも幸せな気分に。
友達との飲み食いで出費がかさむ日。手痛いけれど必ずプラスになりそう。
友人とホームパーティーをすると◎。予想以上に楽しめる暗示あり。
友人から意地悪をされるかも。キッパリと拒否してOK。
いい人だと思っていた人物に注意。イヤな面が見えてしまうかも……。
殻を破れない自分にイライラしそう。頑固さを手放すと◎。
率先して周囲のパイプ役を務めて。人脈も広がる暗示あり。
清潔そうなイメージで信頼を獲得。白いシャツがおすすめ。
趣味の世界が充実しそう。同好の士との交流を楽しんで。
新しい趣味やスポーツにチャレンジしよう。世界が広がる予感が。
買い物や食事などの寄り道が楽しい日。思い切り羽を伸ばして。
快調日。万事流れに身を任せれば、トラブルを防げるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
全体の利益を考えよう。みんなが幸せならあなたも幸せな気分に。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友達との飲み食いで出費がかさむ日。手痛いけれど必ずプラスになりそう。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
友人とホームパーティーをすると◎。予想以上に楽しめる暗示あり。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
友人から意地悪をされるかも。キッパリと拒否してOK。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
いい人だと思っていた人物に注意。イヤな面が見えてしまうかも……。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
殻を破れない自分にイライラしそう。頑固さを手放すと◎。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
率先して周囲のパイプ役を務めて。人脈も広がる暗示あり。
5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
清潔そうなイメージで信頼を獲得。白いシャツがおすすめ。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
趣味の世界が充実しそう。同好の士との交流を楽しんで。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
新しい趣味やスポーツにチャレンジしよう。世界が広がる予感が。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
買い物や食事などの寄り道が楽しい日。思い切り羽を伸ばして。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
快調日。万事流れに身を任せれば、トラブルを防げるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)