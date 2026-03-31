今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年4月1日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

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人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月1日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


全体の利益を考えよう。みんなが幸せならあなたも幸せな気分に。

11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


友達との飲み食いで出費がかさむ日。手痛いけれど必ずプラスになりそう。

10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


友人とホームパーティーをすると◎。予想以上に楽しめる暗示あり。

9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


友人から意地悪をされるかも。キッパリと拒否してOK。

8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


いい人だと思っていた人物に注意。イヤな面が見えてしまうかも……。

7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


殻を破れない自分にイライラしそう。頑固さを手放すと◎。

6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


率先して周囲のパイプ役を務めて。人脈も広がる暗示あり。

5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


清潔そうなイメージで信頼を獲得。白いシャツがおすすめ。

4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


趣味の世界が充実しそう。同好の士との交流を楽しんで。

3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


新しい趣味やスポーツにチャレンジしよう。世界が広がる予感が。

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


買い物や食事などの寄り道が楽しい日。思い切り羽を伸ばして。

1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


快調日。万事流れに身を任せれば、トラブルを防げるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)