「日経225オプション」4月限プット手口情報（31日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 331( 331)
ゴールドマン証券 110( 110)
モルガンMUFG証券 100( 100)
BNPパリバ証券 30( 30)
JPモルガン証券 14( 14)
SBI証券 12( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
楽天証券 12( 8)
松井証券 5( 5)
日産証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 123( 123)
ビーオブエー証券 481( 31)
ゴールドマン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 122( 22)
BNPパリバ証券 466( 16)
松井証券 12( 12)
SBI証券 27( 11)
日産証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
JPモルガン証券 40( 40)
BNPパリバ証券 7( 7)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
JPモルガン証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 26( 26)
JPモルガン証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 331( 331)
ゴールドマン証券 110( 110)
モルガンMUFG証券 100( 100)
BNPパリバ証券 30( 30)
JPモルガン証券 14( 14)
SBI証券 12( 10)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
楽天証券 12( 8)
松井証券 5( 5)
日産証券 1( 1)
ビーオブエー証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
JPモルガン証券 5( 5)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 123( 123)
ビーオブエー証券 481( 31)
ゴールドマン証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 122( 22)
BNPパリバ証券 466( 16)
松井証券 12( 12)
SBI証券 27( 11)
日産証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
JPモルガン証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
フィリップ証券 1( 1)
UBS証券 100( 0)
◯5万1125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 47( 47)
JPモルガン証券 40( 40)
BNPパリバ証券 7( 7)
◯5万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
◯5万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 18( 18)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース