「欧米では普通だよ？」男性側が精神的に追い詰められる“付き合うのは要注意な女性”の特徴3つ
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆転職がきっかけで関係性が悪化して…
今回の相談者は、同い年の女性と交際しているものの、自身が精神的に追い詰められて破局寸前だという和弥さん（仮名・男性・31歳）。
「佳那美さん（仮名・女性・31歳）は温和な人で、喋り方もおっとりしていて、一緒にいて癒される相手だと思って付き合い始めました。向こうも僕の『誠実でやさしいところが好き』と言ってくれていたんです。
でも僕が転職して、その新しい会社でうまくいかなくなってから、2人の関係も急激に悪化してしまいました」（和弥さん）
和弥さんからお話を聞いていると、佳那美さん側の問題点がいくつか見えてきました。ここからは和弥さんの体験談から≪付き合うのは要注意な女性≫の特徴を挙げていきます。
◆結果論で物事を考えてしまうタイプ
「転職して年収はアップしたのですが、新しい会社はかなり社風がシビアで、入社早々から膨大な量の業務を与えられました。僕は残業・残業の日々で、寝る間も惜しんで仕事をし続けていたんです。
そんな疲労困憊の僕を見て佳那美さんは、口調は穏やかながら『転職なんてしなければよかったのに』と言ってきて。たしかに転職はリスクがありますが、僕はそれでも新天地でがんばってみたかったんです。以前は彼女も応援してくれていたんですけど…」（和弥さん）
佳那美さんは“結果論で物事を考えてしまうタイプ”なのではないでしょうか。
和弥さんは覚悟をもって挑戦したわけですが、その結果、懸念していたリスクを被っている状態で、今のところ転職が成功だったとは言い難いかもしれません。
結果論なら佳那美さんの言うとおり、転職をしないほうがよかったという考え方もありますが、一度も失敗のない人生を歩める人なんてそうそういませんし、チャレンジしなければ大きな成功を得られないもの。
パートナーが、前向きにチャレンジした結果の失敗を否定するような思考回路の持ち主だと、一緒にいると幸福度を高めるための革新的な決断がしづらくなり、人生がどんどん保守的になっていってしまうかもしれません。
◆価値観の多様性がわからないタイプ
「残業ばかりの僕を見た佳那美さんは、『そんなブラック企業は今すぐ辞めて労基（労働基準監督署）に訴えるべきだよ』と言っていました。
でも僕はまだあきらめたくなかったので、上司に改善してもらうように相談しながらもう少しこの会社でがんばってみると伝えても、『そんなの絶対に間違ってるよ。労基に通報したほうがいいよ』の一点張り。その日を境にどんどん険悪ムードに…」（和弥さん）
佳那美さんは“価値観の多様性がわからないタイプ”なのではないでしょうか。
彼女の“会社を辞めて労基に通報”という考えは間違っていないでしょう。選択肢として持っていてもいいですし、“1つの正解”だとは思います。一方、和弥さんの“上司に改善相談してがんばる”という考えも間違っておらず、それも“1つの正解”です。
価値観とは多様であるべきで、価値観ごとに“正解”も違って当たり前。両者の考え方は価値観が違うだけで、どちらもそれぞれにとっての“正解”なのです。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
今回の相談者は、同い年の女性と交際しているものの、自身が精神的に追い詰められて破局寸前だという和弥さん（仮名・男性・31歳）。
「佳那美さん（仮名・女性・31歳）は温和な人で、喋り方もおっとりしていて、一緒にいて癒される相手だと思って付き合い始めました。向こうも僕の『誠実でやさしいところが好き』と言ってくれていたんです。
でも僕が転職して、その新しい会社でうまくいかなくなってから、2人の関係も急激に悪化してしまいました」（和弥さん）
和弥さんからお話を聞いていると、佳那美さん側の問題点がいくつか見えてきました。ここからは和弥さんの体験談から≪付き合うのは要注意な女性≫の特徴を挙げていきます。
◆結果論で物事を考えてしまうタイプ
「転職して年収はアップしたのですが、新しい会社はかなり社風がシビアで、入社早々から膨大な量の業務を与えられました。僕は残業・残業の日々で、寝る間も惜しんで仕事をし続けていたんです。
そんな疲労困憊の僕を見て佳那美さんは、口調は穏やかながら『転職なんてしなければよかったのに』と言ってきて。たしかに転職はリスクがありますが、僕はそれでも新天地でがんばってみたかったんです。以前は彼女も応援してくれていたんですけど…」（和弥さん）
佳那美さんは“結果論で物事を考えてしまうタイプ”なのではないでしょうか。
和弥さんは覚悟をもって挑戦したわけですが、その結果、懸念していたリスクを被っている状態で、今のところ転職が成功だったとは言い難いかもしれません。
結果論なら佳那美さんの言うとおり、転職をしないほうがよかったという考え方もありますが、一度も失敗のない人生を歩める人なんてそうそういませんし、チャレンジしなければ大きな成功を得られないもの。
パートナーが、前向きにチャレンジした結果の失敗を否定するような思考回路の持ち主だと、一緒にいると幸福度を高めるための革新的な決断がしづらくなり、人生がどんどん保守的になっていってしまうかもしれません。
◆価値観の多様性がわからないタイプ
「残業ばかりの僕を見た佳那美さんは、『そんなブラック企業は今すぐ辞めて労基（労働基準監督署）に訴えるべきだよ』と言っていました。
でも僕はまだあきらめたくなかったので、上司に改善してもらうように相談しながらもう少しこの会社でがんばってみると伝えても、『そんなの絶対に間違ってるよ。労基に通報したほうがいいよ』の一点張り。その日を境にどんどん険悪ムードに…」（和弥さん）
佳那美さんは“価値観の多様性がわからないタイプ”なのではないでしょうか。
彼女の“会社を辞めて労基に通報”という考えは間違っていないでしょう。選択肢として持っていてもいいですし、“1つの正解”だとは思います。一方、和弥さんの“上司に改善相談してがんばる”という考えも間違っておらず、それも“1つの正解”です。
価値観とは多様であるべきで、価値観ごとに“正解”も違って当たり前。両者の考え方は価値観が違うだけで、どちらもそれぞれにとっての“正解”なのです。