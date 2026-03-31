旅行先も「ガチャ」になる時代!? 新幹線の往復プラン「どこかにビューーン！」に“4000ポイント追加”で乗れる「グリーン車」も登場！ お得に余暇を楽しむ方法とは

行き先はお任せ!? JRE POINTで乗れる「どこかにビューーン！」とは

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）・NRIデジタル株式会社・株式会社野村総合研究所が共同で提供する「どこかにビューーン！」は、新幹線でランダムな目的地へ旅行できるサービスです。旅程などを入力すると、JR東日本がおすすめする行き先候補の中から「4つの駅」が提示されます。

このサービスの大きな特徴は、JR東日本グループの共通ポイントであるJRE POINTを利用して申し込む点です。JRE POINTとは、JR東日本グループの鉄道利用や駅ビル・加盟店での買い物などで貯められるポイントです。

出発駅は東京駅・上野駅・大宮駅のほか、仙台駅・盛岡駅・新潟駅・長野駅発も設定されており、必要ポイント数は出発駅によって5000から6000ポイント程度に設定されています。

候補駅の組み合わせは再検索が可能で、納得したうえで申し込むと、原則3日以内に行き先が案内される仕組みです。思いがけないような行き先と出会えるワクワク感も、新しい旅行体験となるでしょう。



「どこかにビューーン！グリーーン！」の提供も開始

2025年12月1日からは、さらに付加価値を高めた「どこかにビューーン！グリーーン！」の提供が開始されました。

従来の「どこかにビューーン！」は新幹線の普通車指定席だったところ、このプランはグリーン車を利用できるもので、必要なJRE POINTは1人あたり1万ポイントとなっています。対象の出発駅は東京駅・上野駅・大宮駅で、東北・秋田・山形・上越・北陸など各新幹線の停車駅から行き先がランダムに選ばれます。

東京駅・上野駅・大宮駅発着の通常プランより4000ポイントを多く支払うことで、より快適な座席での移動が約束されるため、自分へのご褒美を考える人には魅力的な選択肢です。

さらに、運が良ければ抽選で、片道分が「グランクラス（飲料・軽食なし）」にアップグレードされることもあるようです。また、追加で2000ポイントを支払うことで「早朝・深夜除外オプション」も適用可能です。通常運賃でグリーン車を利用する価格と比較すると、ポイントの価値を高められるプランといえます。



JR東海では「推し旅プラン」も展開中

東日本エリアだけでなく、東海旅客鉄道株式会社（JR東海）でもユニークな旅行商品を展開しています。アニメ・音楽・スポーツ・ミュージカルといった「推し」の対象をテーマにした「推し旅」です。

特定の作品やアーティストと連動したコンテンツを提供しており、新幹線移動と現地での体験をセットにすることで、新たな観光需要を創出しています。中には旅行商品の購入は不要で、東海道新幹線に乗車してスペシャル動画や抽選を楽しめるサービスもあります。



まとめ

旅行先が「ガチャ」のように決まる「どこかにビューーン！」は、JRE POINTを活用し、手軽に非日常を味わえる選択肢です。行き先に迷ったときは、あえて「お任せ」にすることで、自分では選ばなかった街の魅力を再発見できるかもしれません。

グリーン車にグレードアップできる新プランを活用すれば、より優雅な休日を演出できるでしょう。ポイントを貯める楽しみを、新しい景色や快適な座席でのひとときに変えてみてはいかがでしょうか。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー