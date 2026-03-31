モデルでは売れない 海外ティーンの一大イベントで進む「 SNS 起点」と店舗の再定義
記事のポイントウィンザーはインフルエンサー6人を起用したプロムキャンペーンで、前年比20％の売上成長を達成した。フォーマルウエア各社がソーシャルファーストのマーケティングでプロム市場の争奪戦を展開している。デビッズ・ブライダルはSKU多様化とブランドアンバサダープログラムの導入で差別化を図っている。10代の若者に人気のファッションブランド、ウィンザー（Windsor）が、2026年のプロム（英語圏の高校生が学年末に参加するパーティー）のキャンペーンに起用したのは、モデルではなくインフルエンサーだった。「プロムハウス」と題したこのキャンペーンでは、クレメンツ・ツインズやTikTokerのフェイス・マリーを含む6人のインフルエンサーを集め、ピンクに彩られたコンテンツハウスでそれぞれ独自のプロムルックをスタイリングした。ソーシャルメディアやWebサイト向けのコンテンツ制作に加え、インフルエンサーたちは3月21〜22日の週末にニューヨークのルーズベルト・フィールド・モールで行われたイベントにも登場し、数百人の10代の若者が列を作った。キャンペーンの予想リーチは約1500万で、動画はすでに320万回再生を記録している。現時点で、同社はECと実店舗の両方からの伸びにより、前年比20％の売上成長を見せている。「モデルに自由にやってもらうことも簡単にできる。しかし、私にとってはこちらがずっとリアルで、はるかに自然なのだ」と、ウィンザーのプレジデントであるアイク・ゼカリア氏は語った。「会話はソーシャルメディアではじまり、当社のWebサイト、そして店舗へシームレスにつながっていく」。
プロム市場に参入するブランドが急増2026年、フォーマルウエアブランドは競争の激しいプロム市場での消費を取り込むため、ソーシャルメディアを最優先としたトレンド重視のマーケティングに力を入れている。ウェディングドレスチェーンのデビッズ・ブライダル（David's Bridal）、百貨店のメイシーズ（Macy's）やブルーミングデールズ（Bloomingdale's）などの老舗小売店がプロムコレクションを展開する一方、オンラインD2Cサイトのアザジー（Azazie）、ルルズ（Lulu's）、バーディ・グレイ（Birdy Grey）もこの市場に参入している。10代の若者がレッドカーペット級のルックをファストファッション価格で求めるなか、一部のラグジュアリーブランドも参入を模索している。たとえば、デザイナーガウンブランドのジョヴァニ（Jovani）は、500ドル（約7万5000円）以下の2026年プロムラインを発表した。創業89年、全米に約350店舗を展開するウィンザーは、2026年の競争力維持のためにマーケティング投資を2倍に増やした。ゼカリア氏は、ROAS（広告費用対効果）よりも今日の10代の買い物客にとっての全体的な関連性が重要だと述べた。「Z世代は基本的に、生まれたときから手にスマートフォンを持っていた世代だ。つまり、初日からマーケティングに囲まれている。彼らは何が本物で何がそうでないかをすぐに見抜くことができる。だから我々は本物志向のアプローチをとってきたし、それを正しいと感じている」と同氏は語った。
品揃えの鮮度と在庫リスクをどう両立するか舞台裏では、ウィンザーのようなブランドは、顧客の視点から品揃えをできるだけ新鮮に保つ努力もしている。ただし、シーズン終了後に値引き処分しなければならない過剰在庫で経営を圧迫しないよう注意を払う。ウィンザーにとって、プロムは全体の在庫の一部にすぎず、フェスティバル、ホームカミング、大晦日、卒業式など、イベント向けアパレルも含まれる。そのため、デザインチームはプロムに偏重することなく、350店舗の在庫をそれぞれの地域で売れる見込みのある商品に絞っている。テキサスの店舗にはウエスタンテイストのウエアを多く配置し、マイアミでは明るい色やプリント柄を増やす。同社の商品は、2026年の授賞式シーズンを席巻したレッドカーペットルックを彷彿とさせる、コルセット、ジュエルトーン、おとぎ話風の美学を取り入れている。ドレスの価格帯は約60ドル（約9000円）から200ドル（約3万円）と競争力のある設定だ。ゼカリア氏によると、2026年のウィンザーの品揃えの約90％は、共同製造業者に任せたり卸売業者から仕入れたりするのではなく、2025年から準備を進めてきた自社のインハウスデザインスタジオが制作したものだ。このチームは世界中を飛び回って独自の生地を調達しており、それによってウィンザーはよりユニークなドレスを生み出せるようになったとゼカリア氏は述べた。「我々は『プロムに通年でコミットする』と決めたのだ。それこそが、オフシーズン中に売上を確保し、在庫回転率の低下や大幅な値下げリスクに対応できる唯一の方法なのだ」と同氏は語った。
デビッズ・ブライダルはSKU多様化で対抗デビッズ・ブライダルは2026年、店舗によりパーソナライズされたルックを提供するため、マーチャンダイジングをかつてないほど幅広く展開した。限られたセレクションから大量に仕入れるのではなく、より多くのSKUを少量ずつ店舗に配置する方針に切り替えた。オンラインでは、ビービー（Bebe）のようなサードパーティブランドをECの品揃えに追加している。デビッズ・ブライダルのプレジデント兼チーフビジネスオフィサーであるエリナ・ヴィルク氏は、この変化はソーシャルメディアのトレンドによって推進されていると述べた。レッドカーペットの授賞式のたびに、深いスリットや花のアップリケのような印象的なディテールなど、新たな人気デザインを生み出す傾向がある。「以前は約20スタイルを仕入れて、20店舗に大量に展開していた」とヴィルク氏は語った。「今回も、毎回確実に売れるとわかっているコアアイテムはある。しかしトレンドの変化が非常に速いため、より多くの品揃えをより早く取り入れ、トレンドに飛び乗るようにしている」。
ソーシャル主導の購買体験がプロム市場を変えるデビッズ・ブライダルも2026年、プロムの販売促進にソーシャルメディアを活用している。プロムシーズンの幕開けとして、インフルエンサーを活用したオーガニックな情報発信を実施したほか、2026年1月には、スタイル・スクワッドと呼ばれるブランドアンバサダープログラムを兼ねたアフィリエイトプログラムを立ち上げた。
デビッズ・ブライダルの「スタイル・スクワッド」