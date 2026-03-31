記事のポイントウィンザーはインフルエンサー6人を起用したプロムキャンペーンで、前年比20％の売上成長を達成した。フォーマルウエア各社がソーシャルファーストのマーケティングでプロム市場の争奪戦を展開している。デビッズ・ブライダルはSKU多様化とブランドアンバサダープログラムの導入で差別化を図っている。

プロム市場に参入するブランドが急増

品揃えの鮮度と在庫リスクをどう両立するか

デビッズ・ブライダルはSKU多様化で対抗

ソーシャル主導の購買体験がプロム市場を変える

デビッズ・ブライダルの「スタイル・スクワッド」

もっともパフォーマンスの高いコンテンツは、デビッズ・ブライダルのオーディエンスに配信される有料広告として採用される機会がある。同社のもっともパフォーマンスの高いショート動画は、若い女性がコーディネートやルックを組み立てる様子や、ディテールのクローズアップを多く見せるものだ。ヴィルク氏によると、店舗内でのコーディネート重視のコンテンツが共感を呼ぶのは、それが女の子たち自身でやっていることだからであり、従来の雑誌の撮影とは異なるアプローチだ。「この年齢の女の子にとって、特にこれは初めてのフォーマルな場であり、自分が誰であるかを個人として示し、自己表現を発揮できる最初の機会のひとつなのだ。だからこそ、これは非常に大きな意味を持つ瞬間となるのだ」とヴィルク氏は語った。［原文：Retailers are rethinking prom with social-first marketing and faster trend turnarounds］Melissa Daniels（翻訳、編集：藏西隆介）