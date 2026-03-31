見上愛さんと上坂樹里さん主演の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第1週「翼と刀」の第３回が４月１日に放送予定です。

【写真】虎太郎をうまく励ませないりん

連続テレビ小説114作目となる『風、薫る』は、明治期に看護師という職業の確立に貢献した大関和さんと鈴木雅さんをモチーフにしたバディドラマ。見上さん演じる一ノ瀬りんと、上坂さん演じる大家直美の2人が、患者や医師との向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがて“最強のバディ”になっていく物語。

りんの父・信右衛門を北村一輝さん、りんの母・美津を水野美紀さん、りんの妹・安を早坂美海さん。直美を見守ってきた牧師・吉江善作を原田泰造さん。“鹿鳴館の華”と呼ばれた貴婦人、大山捨松を多部未華子さんが演じます。

脚本は吉田智子さん。主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの『風と町』。占い師の真風（まじ）役の研ナオコさんが、語りも務めます。原案は田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。

＊以下４月１日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

美津（水野美紀さん）と安（早坂美海さん）が縁談を進めるため東京に行っている間に、虎太郎（小林虎之介さん）の母が病に倒れ、虎太郎は村で疎外されてしまう。

りん（見上愛さん）は虎太郎を励まそうとするが、うまくいかない。

落ち込むりんに、信右衛門（北村一輝さん）は自らの過去を語り出す。

一方、東京の教会では、牧師の吉江が（原田泰造さん）が直美（上坂樹里さん）を呼び出していた…