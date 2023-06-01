【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

WD BLUE 3.5インチHDD

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にウエスタンデジタルの大容量HDDが追加された。

本セールでは、内蔵HDD「WD Blue 3.5インチHDD」の12TB/10TBや、「WD Red Pro 3.5インチ HDD」の18TB/16TB/14TB、「WD Red Plus 3.5インチ HDD」10TBがお買い得になっている。

また、外付けデスクトップRAID HDD「My Book Duo」の44TB/36TB/28TBなどもセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

WD BLUE 3.5インチHDD

デスクトップPCの増設やデータ保存、バックアップなどに使える12TB/10TBの大容量HDD。無料のAcronis True Image WD Editionで、OSの再インストールなしにシステム移行が可能だ。先進的な電力管理と冷却効率で、パフォーマンスを保ちながら消費電力を抑制する。

My Book Duo

本製品は内蔵ハードディスクを2台搭載したRAIDハードディスク。大容量で高速なRAID 0、データの二重化を確保するRAID 1、2つのドライブを独立して使用するJBODの切り替えが可能となっている。

[インターフェイス]USB 3.2 Gen 1 Type-C、USB 3.0 Type-A

[対応OS]Windows 10以降、macOS11以降

[主な添付品]USB C-USB Cケーブル、USB C-USB Aケーブル、ACアダプター、電源コード（PSE適合品）、保証規定