資生堂パーラーのチーズケーキ新作♡レモン＆白桃の夏限定セット

上質なスイーツで人気の資生堂パーラーから、この夏だけの特別なチーズケーキが登場♡定番の味わいに、爽やかなレモンと甘く華やかな白桃を加えた限定フレーバーは、季節感たっぷりの贅沢な一品です。見た目も可愛らしく、ギフトにもぴったり。初夏のティータイムをワンランクアップしてくれる注目スイーツをチェックしてみてください♪

夏限定フレーバー3種を楽しむ



「チーズケーキ3種詰め合わせ」は、レモン・プレーン・白桃の3つの味わいを一度に楽しめる贅沢セット。

1個入は1,188円（税込）、2個入は2,376円（税込）で販売されます。

爽やかなレモンは瀬戸内産レモンの風味が際立ち、まろやかな酸味が魅力。

定番のプレーンはデンマーク産クリームチーズの濃厚なコクを堪能できる王道の味わい。

白桃は国産白桃ジャムを使用し、上品な甘さと香りが広がります。

販売期間：2026年4月25日（土）～無くなり次第終了

販売店舗：全国の資生堂パーラー店舗・オンラインショップ

※店舗限定商品あり

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素材にこだわった贅沢な味わい



すべてのチーズケーキは、北海道産小麦を使用したビスキュイ生地で丁寧に包み焼き上げています。しっとりとした食感と濃厚なクリームチーズの組み合わせが絶妙で、一口ごとに満足感が広がります。

個包装なので、少しずつ楽しめるのも嬉しいポイントです。

※ゼストとは果皮をすりおろしたもので、レモンの香りを引き立てます。

店舗限定の特別ケーキも登場



さらに「手焼きチーズケーキ（レモン with 白桃）」も3,564円（税込）で数量限定販売。

白桃ジャムとレモンピールを加えた贅沢な一品で、手作りならではの深い味わいが楽しめます。冷やして食べることで、より一層爽やかな風味を堪能できます。

夏のご褒美にぴったり♡



爽やかなレモンとやさしい甘さの白桃が織りなすチーズケーキは、初夏の気分をぐっと高めてくれる特別なスイーツ♡自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への贈り物にもぴったりです。

期間限定だからこそ味わえる贅沢なひとときを、ぜひ楽しんでみてください♪