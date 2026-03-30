歌手の倖田來未（43）が30日、公式サイトで第2子妊娠を発表した。12年7月に第1子長男を出産しており、約14年ぶりの出産となる。

「弊社所属アーティスト 倖田來未に関するご報告」と題し、「この度、弊社所属の倖田來未が第二子を授かりましたことをご報告させていただきます。現在は、母子ともに健やかに過ごしております」と第2子妊娠を発表した。

「今後の活動につきまして、本人とも協議を重ね、母子の健康と安全を最優先に考えた結果、2026年6月より予定しておりました全国ツアーの開催延期、および出演を予定しておりました各イベントへの出演を辞退させていただく運びとなりました」と6月から開催予定だった全国ツアーの延期、出演予定だった2つのイベントへの出演を辞退することも合わせて発表した。

「公演を心待ちにしてくださっていたファンの皆様、ならびに関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

倖田は高校2年で挑戦した現在の所属事務所エイベックスのオーディションで準優勝。00年にデビュー、クラブ巡業など下積み時代を経て、04年の「キューティーハニー」でブレーク。“エロかっこいい”スタイルを確立し、昨年デビュー25周年を迎えた。

私生活ではロックバンド「BACK-ON」のKENJI03と2011年に結婚。12年7月に第1子男児を出産した。