3月に第2子の妊娠を発表した歌手の倖田來未（43）が15日、自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告し、ロング→ボブ風ヘアにイメチェンした最新ショットを公開した。【写真】「ピンクヘアーもおNEWカットもかわちい」ロング→ボブ風ヘアにイメチェンした倖田來未※5・6・7枚目倖田は「つい先日、kkappゆうファンクラブアプリの生配信 月に2回はやってるんですが、朝の私のルーティンてゆーので、土曜の朝、メイク