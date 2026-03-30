　3月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3025銘柄。東証終値比で上昇は1078銘柄、下落は1896銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは173銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円高となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3513>　イチカワ　　　　 3934.5 +304.5（　+8.4%）
2位 <6166>　中村超硬　　　　　　798　　+56（　+7.5%）
3位 <9418>　ＵＮＥＸＴ　　　　 1750　 +118（　+7.2%）
4位 <8165>　千趣会　　　　　　　135　　 +9（　+7.1%）
5位 <290A>　Ｓｙｎｓ　　　　　 1182　　+77（　+7.0%）
6位 <6634>　ＪＮグループ　　　　108　　 +6（　+5.9%）
7位 <3064>　モノタロウ　　　　 1808　+83.0（　+4.8%）
8位 <3840>　パス　　　　　　　 76.4　 +3.4（　+4.7%）
9位 <6625>　ＪＡＬＣＯ　　　　　375　　+16（　+4.5%）
10位 <8392>　大分銀　　　　　　 1920　　+77（　+4.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <287A>　黒田グループ　　　　870　　-88（　-9.2%）
2位 <157A>　Ｇモンスター　　　 1050　　-66（　-5.9%）
3位 <7538>　大水　　　　　　　　390　　-23（　-5.6%）
4位 <1551>　スタンダ２０　　　 6600　 -298（　-4.3%）
5位 <197A>　タウンズ　　　　　　495　　-20（　-3.9%）
6位 <3967>　エルテス　　　　　　574　　-23（　-3.9%）
7位 <5129>　ＦＩＸＥＲ　　　　322.1　-12.9（　-3.9%）
8位 <1473>　Ｏｎｅトピ　　　　 3627　 -144（　-3.8%）
9位 <7625>　Ｇダイニング　　　441.1　-16.9（　-3.7%）
10位 <5449>　大阪製鉄　　　　 2666.9　-94.1（　-3.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 2694　+56.5（　+2.1%）
2位 <4568>　第一三共　　　　　 2860　+43.5（　+1.5%）
3位 <4901>　富士フイルム　　　 2970　+42.5（　+1.5%）
4位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3260　+36.0（　+1.1%）
5位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1800　+18.0（　+1.0%）
6位 <4208>　ＵＢＥ　　　　　 2453.7　+22.2（　+0.9%）
7位 <6503>　三菱電　　　　　　 5080　　+38（　+0.8%）
8位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　911.7　 +6.2（　+0.7%）
9位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 3715　　+23（　+0.6%）
10位 <8267>　イオン　　　　　 1917.2　+11.7（　+0.6%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6954>　ファナック　　　 5396.4　-89.6（　-1.6%）
2位 <8035>　東エレク　　　　　38226　 -614（　-1.6%）
3位 <3401>　帝人　　　　　　 1560.9　-18.1（　-1.1%）
4位 <8252>　丸井Ｇ　　　　　 3022.6　-29.4（　-1.0%）
5位 <6504>　富士電機　　　　　10728　 -102（　-0.9%）
6位 <2768>　双日　　　　　　　 6195　　-56（　-0.9%）
7位 <2413>　エムスリー　　　 1562.4　-14.1（　-0.9%）
8位 <6981>　村田製　　　　　 3504.9　-29.1（　-0.8%）
9位 <7453>　良品計画　　　　 3284.9　-27.1（　-0.8%）
10位 <6723>　ルネサス　　　　 2227.4　-17.1（　-0.8%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース