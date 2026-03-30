[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1078銘柄・下落1896銘柄（東証終値比）
3月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは3025銘柄。東証終値比で上昇は1078銘柄、下落は1896銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は224銘柄。うち値上がりが49銘柄、値下がりは173銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は10円高となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3513> イチカワ 3934.5 +304.5（ +8.4%）
2位 <6166> 中村超硬 798 +56（ +7.5%）
3位 <9418> ＵＮＥＸＴ 1750 +118（ +7.2%）
4位 <8165> 千趣会 135 +9（ +7.1%）
5位 <290A> Ｓｙｎｓ 1182 +77（ +7.0%）
6位 <6634> ＪＮグループ 108 +6（ +5.9%）
7位 <3064> モノタロウ 1808 +83.0（ +4.8%）
8位 <3840> パス 76.4 +3.4（ +4.7%）
9位 <6625> ＪＡＬＣＯ 375 +16（ +4.5%）
10位 <8392> 大分銀 1920 +77（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <287A> 黒田グループ 870 -88（ -9.2%）
2位 <157A> Ｇモンスター 1050 -66（ -5.9%）
3位 <7538> 大水 390 -23（ -5.6%）
4位 <1551> スタンダ２０ 6600 -298（ -4.3%）
5位 <197A> タウンズ 495 -20（ -3.9%）
6位 <3967> エルテス 574 -23（ -3.9%）
7位 <5129> ＦＩＸＥＲ 322.1 -12.9（ -3.9%）
8位 <1473> Ｏｎｅトピ 3627 -144（ -3.8%）
9位 <7625> Ｇダイニング 441.1 -16.9（ -3.7%）
10位 <5449> 大阪製鉄 2666.9 -94.1（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4661> ＯＬＣ 2694 +56.5（ +2.1%）
2位 <4568> 第一三共 2860 +43.5（ +1.5%）
3位 <4901> 富士フイルム 2970 +42.5（ +1.5%）
4位 <7203> トヨタ 3260 +36.0（ +1.1%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1800 +18.0（ +1.0%）
6位 <4208> ＵＢＥ 2453.7 +22.2（ +0.9%）
7位 <6503> 三菱電 5080 +38（ +0.8%）
8位 <4188> 三菱ケミＧ 911.7 +6.2（ +0.7%）
9位 <9984> ＳＢＧ 3715 +23（ +0.6%）
10位 <8267> イオン 1917.2 +11.7（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6954> ファナック 5396.4 -89.6（ -1.6%）
2位 <8035> 東エレク 38226 -614（ -1.6%）
3位 <3401> 帝人 1560.9 -18.1（ -1.1%）
4位 <8252> 丸井Ｇ 3022.6 -29.4（ -1.0%）
5位 <6504> 富士電機 10728 -102（ -0.9%）
6位 <2768> 双日 6195 -56（ -0.9%）
7位 <2413> エムスリー 1562.4 -14.1（ -0.9%）
8位 <6981> 村田製 3504.9 -29.1（ -0.8%）
9位 <7453> 良品計画 3284.9 -27.1（ -0.8%）
10位 <6723> ルネサス 2227.4 -17.1（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3513> イチカワ 3934.5 +304.5（ +8.4%）
2位 <6166> 中村超硬 798 +56（ +7.5%）
3位 <9418> ＵＮＥＸＴ 1750 +118（ +7.2%）
4位 <8165> 千趣会 135 +9（ +7.1%）
5位 <290A> Ｓｙｎｓ 1182 +77（ +7.0%）
6位 <6634> ＪＮグループ 108 +6（ +5.9%）
7位 <3064> モノタロウ 1808 +83.0（ +4.8%）
8位 <3840> パス 76.4 +3.4（ +4.7%）
9位 <6625> ＪＡＬＣＯ 375 +16（ +4.5%）
10位 <8392> 大分銀 1920 +77（ +4.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <287A> 黒田グループ 870 -88（ -9.2%）
2位 <157A> Ｇモンスター 1050 -66（ -5.9%）
3位 <7538> 大水 390 -23（ -5.6%）
4位 <1551> スタンダ２０ 6600 -298（ -4.3%）
5位 <197A> タウンズ 495 -20（ -3.9%）
6位 <3967> エルテス 574 -23（ -3.9%）
7位 <5129> ＦＩＸＥＲ 322.1 -12.9（ -3.9%）
8位 <1473> Ｏｎｅトピ 3627 -144（ -3.8%）
9位 <7625> Ｇダイニング 441.1 -16.9（ -3.7%）
10位 <5449> 大阪製鉄 2666.9 -94.1（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4661> ＯＬＣ 2694 +56.5（ +2.1%）
2位 <4568> 第一三共 2860 +43.5（ +1.5%）
3位 <4901> 富士フイルム 2970 +42.5（ +1.5%）
4位 <7203> トヨタ 3260 +36.0（ +1.1%）
5位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1800 +18.0（ +1.0%）
6位 <4208> ＵＢＥ 2453.7 +22.2（ +0.9%）
7位 <6503> 三菱電 5080 +38（ +0.8%）
8位 <4188> 三菱ケミＧ 911.7 +6.2（ +0.7%）
9位 <9984> ＳＢＧ 3715 +23（ +0.6%）
10位 <8267> イオン 1917.2 +11.7（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6954> ファナック 5396.4 -89.6（ -1.6%）
2位 <8035> 東エレク 38226 -614（ -1.6%）
3位 <3401> 帝人 1560.9 -18.1（ -1.1%）
4位 <8252> 丸井Ｇ 3022.6 -29.4（ -1.0%）
5位 <6504> 富士電機 10728 -102（ -0.9%）
6位 <2768> 双日 6195 -56（ -0.9%）
7位 <2413> エムスリー 1562.4 -14.1（ -0.9%）
8位 <6981> 村田製 3504.9 -29.1（ -0.8%）
9位 <7453> 良品計画 3284.9 -27.1（ -0.8%）
10位 <6723> ルネサス 2227.4 -17.1（ -0.8%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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