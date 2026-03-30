「スマホ代は月9000円くらいだから高くない」と思っていましたが、友人に“それ高くない？”と言われました…。一人暮らしの通信費としては平均的？ 格安SIMにするとどれくらい変わるのか考えます

月9000円のスマホ代は平均的なのか

結論から言うと、月9000円は「一般的ではあるが、やや高め」という位置づけです。特に大手キャリアを利用している場合、この水準になることは珍しくありません。

多くの人が契約しているプランでは、データ通信と通話オプションを含めて7千円から9千円程度になるケースが多く、9000円はその上限に近い水準です。そのため、「普通ではあるが最適とは限らない金額」と考えるのが現実的です。

一方で、現在は通信サービスの選択肢が増えており、同じような使い方でももっと安く抑えられるケースが多くなっています。この点が、友人に「高い」と言われる理由の一つです。



一人暮らしの通信費の目安

一人暮らしの場合、通信費の考え方はシンプルです。家族割引などの影響を受けにくいため、純粋に自分の使い方に対してどれくらい払っているかが重要になります。

現在の傾向としては、通信費は二極化しています。大手キャリアを利用している場合は月7千円以上、格安SIMを利用している場合は月2千円から4千円程度に収まるケースが多くなっています。

つまり、9000円という金額は「高い人のグループ」に入る水準であり、見直しによって大きく下げられる可能性があるラインと言えます。



なぜスマホ代が9000円前後になるのか

この金額になっている場合、いくつかの共通した特徴があります。



大手キャリアの標準プランを利用している

多くの場合、特別に高額な契約をしているわけではなく、標準的なプランをそのまま利用している結果として9000円前後になっています。



データ容量に余裕を持たせている

通信制限を避けるために大容量プランを選んでいると、実際の使用量よりも高い料金になっていることがあります。



オプションが積み重なっている

通話定額や保証サービスなど、便利なオプションが複数ついていることで、気づかないうちに金額が上がっているケースもあります。



格安SIMにするとどれくらい変わるのか

格安SIMに切り替えた場合、最も大きく変わるのは料金です。現在9000円前後かかっている場合、利用状況によっては月2000円から4000円程度に抑えられる可能性があります。

仮に月5000円の削減ができれば、年間では6万円の差になります。一人暮らしにとってこの金額は決して小さくなく、食費や貯蓄に回すこともできます。

特に自宅や職場でWi-Fiを使う時間が長い場合、スマホのデータ使用量はそこまで多くならないため、格安SIMとの相性は良いと言えます。



格安SIMのメリットと注意点

格安SIMはコスト面で大きなメリットがありますが、理解しておくべき点もあります。

最大のメリットは料金の安さです。同じスマホの使い方でも大幅にコストを下げることができます。

一方で、通信速度が時間帯によって変動することがあります。特に昼や夕方は速度が落ちることがあるため、常に安定した通信を求める場合は注意が必要です。

また、サポートはオンライン中心になるため、トラブル時に自分で対応する場面が増える可能性があります。ただし、日常利用では大きな問題になるケースは多くありません。



見直すべきかどうかの判断基準

現在のスマホ代を見直すべきかどうかは、次のような視点で判断すると分かりやすくなります。

まず、現在の使い方に対して料金が見合っているかどうかです。もしデータ容量が余っている場合は、プランが過剰になっている可能性があります。

次に、コストを下げたいという意識があるかどうかです。特に一人暮らしでは固定費の見直しが家計に与える影響が大きいため、この点は重要です。

そして、多少の手間や変化を受け入れられるかどうかもポイントになります。格安SIMはコストを下げられる一方で、多少の違いはあるためです。



まとめ

スマホ代が月9000円というのは一般的な範囲ではありますが、現在の基準で見るとやや高めの水準です。特に一人暮らしの場合は、見直しによって大きく節約できる可能性があります。

格安SIMに切り替えることで、半額以下に抑えられるケースもあり、年間では大きな差になります。ただし、通信品質やサポートとのバランスを考えることも重要です。

まずは自分の使い方と料金を確認し、選択肢を知ることから始めてみてください。それだけでも、より納得感のある通信費の使い方につながります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー