あす3月31日は、朝の通勤時間帯を中心に「春の嵐」となるところがありそうです。気象庁によりますと、低気圧が対馬海峡付近を通って、日本海を東北東へ進む見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、３１日にかけて、西日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に注意が呼びかけられています。

【画像を見る】春の嵐が来る…雨風が最も強まるのはいつ？最新の気象シミュレーション

降水と風の予想を見ると、30日午後から夜のはじまりにかけては、雨雲の塊は九州南部から北部に。夜遅くから四国、中国地方へと動く見込みです。31日未明から早朝にかけて近畿地方に最も雨の中心が来る予想で、午前7時から午前9時頃までの通勤時間帯は、近畿から東海地方へ、雨の中心が動く予想です。

また、31日未明頃から午後にかけて、関東や東北の一部にも雨の帯は差し掛かっていて、東日本ではあす夜まで雨と風が予想されています。

兵庫県の淡路島に警報発表の可能性大

気象庁によりますと、近畿地方では、兵庫県の淡路島、洲本市と南あわじ市には、波浪警報が発表される可能性が高くなっています。また、兵庫県播磨南東部（明石市や加古川市）、播磨南西部（姫路市や相生市、赤穂市）、淡路市に暴風や強風、波浪の警報が発表される可能性もあります。

兵庫県以外では、大阪府で暴風や波浪、和歌山県で暴風、徳島県南部で大雨の警報が発表される可能性もあります。引き続き最新情報をチェックしてください。

風の予想（31日：最大風速／最大瞬間風速）

近畿北部陸上：13メートル（25メートル）

近畿北部海上：18メートル（30メートル）

近畿中部陸上：15メートル（30メートル）

近畿中部海上：20メートル（30メートル）

近畿南部陸上：15メートル（30メートル）

近畿南部海上：20メートル（30メートル）

30日午後 雨と風のシミュレーション（記事下で確認）

30日夜 雨と風のシミュレーション（記事下で確認）

3１日午前 雨と風のシミュレーション（記事下で確認）

31日午後 雨と風のシミュレーション（記事下で確認）