フランセ×レモンの新作スイーツ♡表参道限定パニエが登場

春のティータイムをぐっと華やかにしてくれる、爽やかなレモンスイーツが登場♡洋菓子ブランド「フランセ」から、表参道本店限定の特別なパニエや季節限定ミルフィユが発売されます。瀬戸内レモンの爽やかな酸味とバターのコクが織りなす味わいは、これからの季節にぴったり。ちょっと贅沢なひとときを楽しみたい方におすすめです♪

表参道限定の贅沢パニエ

「フランセパニエ レモンキャラメル」は1個850円（税込）。2026年4月1日（水）～5月29日（金）の平日限定で販売されます。

薄く重なったパイ生地が生み出すホロホロ・サクサクの食感に、レモンクリームとキャラメルのコクをプラス。

北海道産生クリームに瀬戸内産レモン果汁と果皮を合わせ、酸味と甘みのバランスが絶妙な一品です。カフェではバニラアイス付きで提供され、よりリッチな味わいが楽しめます。

※レモン中46％が瀬戸内産レモンです

※要冷蔵商品

グラニースミス×みすゞ飴♡すもも香る春限定アップルパイ登場

春を感じるミルフィユギフト

「季節をたのしむミルフィユ～春の訪れ～」は、6個入1,296円（税込）、12個入2,592円（税込）。

バニラナッツとキャラメル苺の2種が楽しめる詰合せで、春らしいパッケージも魅力。香ばしいアーモンドと甘酸っぱい苺クランチがアクセントとなり、贈り物にもぴったりです。

さらに「果実をたのしむミルフィユ」は8個入1,620円（税込）～32個入5,400円（税込）まで展開。「いちご」「れもん」「ピスタチオ」「ジャンドゥーヤ」の4種が楽しめる人気シリーズです。

レモンスイーツも充実

「レモンケーキ」は4個入1,188円（税込）～12個入3,564円（税込）。

しっとり焼き上げた生地にレモンピールと蜂蜜を加え、レモン風味のホワイトチョコでコーティング。やさしい甘さと爽やかな香りが広がる定番人気商品です。

※店舗により取り扱い商品は異なります

春のご褒美スイーツに♡

爽やかなレモンの香りと贅沢な味わいが楽しめるフランセのスイーツは、春のひとときを特別にしてくれる存在♡自分へのご褒美や、大切な人へのギフトにもぴったりです。

期間限定や店舗限定の商品も多いので、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてくださいね♪