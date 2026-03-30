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YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「８３歳店主「自分の食べたい大きさのトンカツにしたらデカくなってった…」巨大トンカツが次々注文される老舗の行列とんかつ屋に密着！」と題した動画を公開しました。愛知県にある「食事処 三河屋」の看板メニュー「日本一デカイみそかつ」の調理風景と、83歳の店主の料理への情熱に迫る内容となっています。



動画の前半では、開店前の丁寧な仕込みの様子が収められています。1年間分の玄米を低温倉庫で保管し、毎日使う分だけを精米しているというこだわりのほか、分厚く切り分けた豚肉のブロックをミートハンマーで力強く叩き、特大サイズに伸ばしていく工程は圧巻です。



その後、たっぷりのパン粉をまとった巨大なカツがフライヤーで揚げられ、サクッと小気味よい音を立てて切り分けられていきます。店主はカツが大きくなった理由について、「私が好きだで。食べるのが好きでしょ」「自分とこで食べてて、物足りない。で、どんどん大きくなってった」と笑顔で語りました。さらに、工場地帯という土地柄から、働く人たちに安くお腹いっぱい食べてほしいという歴史的な背景も明かしています。



動画の終盤では、大皿からはみ出さんばかりの巨大なトンカツに、濃厚な味噌ダレがたっぷりと注がれる完成の瞬間が収められています。店主は「自分の気に入らないものは出せないもんね」「やっぱりここのトンカツが一番美味しいと思いますよね」と、今でも自ら厨房に立ち続ける誇りを覗かせました。



圧倒的なボリュームと店主の温かい人柄が詰まった動画は、見ているだけで食欲が刺激されます。



【レシピ】

［材料］

・豚肉（ブロック）

・バッター液

・パン粉

・揚げ油

・特製味噌ダレ

・千切りキャベツ



［作り方］

1. 豚ブロック肉を分厚く切り分ける。

2. ミートハンマーで肉を両面からしっかりと叩き、特大サイズに伸ばす。

3. 肉をバッター液にくぐらせ、全体にパン粉をたっぷりとまぶす。

4. フライヤーに入れ、表面がきつね色になるまで両面をじっくりと揚げる。

5. 油を切り、包丁で食べやすい大きさにカットする。

6. お皿に千切りキャベツとともに盛り付け、特製味噌ダレをたっぷりと広げて完成。