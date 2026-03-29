記事ポイント 打刻管理「カラ・レコ」と勤怠管理「ジンジャー勤怠」が2026年4月1日よりWebAPI連携を開始カメレオンコード・手のひら静脈認証・顔認証など多彩な打刻方式でなりすましを抑止打刻データの自動連携により、人事労務担当者の入力工数を削減 打刻管理「カラ・レコ」と勤怠管理「ジンジャー勤怠」が2026年4月1日よりWebAPI連携を開始カメレオンコード・手のひら静脈認証・顔認証など多彩な打刻方式でなりすましを抑止打刻データの自動連携により、人事労務担当者の入力工数を削減

打刻から勤怠管理へのデータ連携が自動化されます。

クラウド型打刻管理システム「カラ・レコ」と、クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」が、WebAPIによるデータ連携を2026年4月1日より提供開始します。

2次元カラーバーコード「カメレオンコード」や生体認証で収集した打刻データが勤怠管理システムへシームレスに連携され、人事労務業務の効率化が実現します。

「カラ・レコ」×「ジンジャー勤怠」WebAPI連携

連携開始日：2026年4月1日連携方式：WebAPI対象システム：カラ・レコ ／ ジンジャー勤怠

「カラ・レコ」は、シフトが開発した2次元カラーバーコード「カメレオンコード」を用いたクラウド型打刻管理システムです。

市販のiPadやWindows端末のカメラで認証を行い、専用機不要でなりすましを抑止しながら出退勤時刻を管理できます。

多彩な認証方式とオプション機能

カメレオンコードに加え、手のひら静脈認証「PalmSecure」や顔認証にも対応しており、業種・現場のセキュリティ要件に合わせた運用が可能です。

食事・弁当の注文管理やアルコール検知器とのBluetooth連携によるアルコールチェック管理など、打刻以外の業務サポート機能も充実しています。

製造業の工場・多店舗チェーン・医療介護施設など、幅広い業種での活用が想定されています。

「ジンジャー勤怠」は、シフト管理・有休管理・残業管理など勤怠に関わる業務を一元管理できるクラウド型システムです。

法改正時には自動アップデートが行われ、常に最新の労働基準に準拠した管理が維持されます。

WebAPI連携により、カラ・レコで収集した打刻データがジンジャー勤怠へ自動で反映され、手動転記の手間が不要になります。

カラ・レコの価格

初期費用は認識システム（カメレオンコード・手のひら認証・顔認証）の初回導入が55,000円（税抜）、追加導入が33,000円（税抜）です。

年間費用は基本システム利用料が24,000円（20ID・税抜）で、規模に応じた追加IDプランも用意されています。

カラ・レコとジンジャー勤怠のWebAPI連携により、打刻から勤怠集計までのデータが自動でつながります。

専用端末不要のタブレット打刻と多様な生体認証の組み合わせで、現場のセキュリティと利便性が両立しています。

人事労務担当者の手入力作業が削減され、企業全体のコストと工数の効率化が実現します。

「カラ・レコ」と「ジンジャー勤怠」のWebAPI連携の紹介でした。

よくある質問

Q. WebAPI連携はいつから利用できますか？

A. 2026年4月1日より提供が開始されます。

Q. カラ・レコはどのような打刻方式に対応していますか？

A. 2次元カラーバーコード「カメレオンコード」のほか、手のひら静脈認証「PalmSecure」および顔認証に対応しています。

市販のiPadやWindows端末のカメラで認証でき、専用機器なしで利用できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post データ連携自動化で人事工数を削減！ 「カラ・レコ」×「ジンジャー勤怠」WebAPI連携 appeared first on Dtimes.