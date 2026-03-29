よく褒められる香り「ふわっと広がるいい匂い」の香水





男女問わずに褒められるさりげない香り



ときにはその人の印象さえ操作する、見えないからといってあなどれない「香り」の力。香水らしくない＝香りが強すぎない、香水が苦手な人にもやさしく漂うような香り。つけているとよく褒められるものは？というお題で美容通たちに調査。







印象に残る香り

MAJA NJIE ノーディック シダー（オードパルファム） 50mL 25,300円／NOSE SHOP 「1970年代のスウェーデンの田舎町を表現しているフレグランス。ウッド調でアンバーとムスクがマイルドに広がり、どこの？と聞かれることが多く、よくほめられます」（MAKOさん・Kate Millorディレクター）







季節もシーンも問わずに使える清潔感のある香り

アクネ ストゥディオズ パー フレデリック マル 38,500円 ブランド初の香水というのと、ニュースで“柔軟剤の香り”というキーワードを見て、発売前から気になっていたもの。気軽に買える値段ではなかったので、何度もお店へ足を運び、3ヶ月以上悩んで購入。

エルメスがシルクやサテンのようなイメージだとしたら、同じフローラル系でもこちらはパリッとした白シャツやデニムに似合う、クリーンな香り。軽すぎずさわやかさの中に深みも感じられるのでシーズンレスで使えて、どこの香水？ とよく聞かれます」（M.K・GISELe編集長）







柔軟剤のような軽やかさ

オードパルファン フィロシコス 75mL 27,390円／ディプティック ジャパン 「愛用しているイチジクの香り。熟したイチジクをそのまましぼったようなリアルさが最高。くどくないので、体だけでなくはおる衣服にも、香りが自然なので消臭剤的な感覚としてもつけています。」（木部明美さん・ヘアメイク）







「ふわっといい香りがする人」が選んでいるのは？

≫【全34アイテムの一覧へ】 フレグランスの中でも「とくにいい」 8タイプのフレグランス