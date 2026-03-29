「Break free」の意味は？歌詞やセリフでよく聞くフレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Break free」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
「free」の意味を考えるとわかるかもしれません！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「逃げ出す／自由になる」でした！
「Break free」は、「逃げ出す／自由になる」という意味のフレーズ。
また「Break free from 〜」は、「〜から逃げ出す／自由になる」という意味で使われます。
ちなみに、2014年に発売されたアリアナ・グランデの楽曲『Break Free』も、束縛から解放されることを歌っていますよ。
「It's time to break free from bad habits.」
（悪い習慣から逃げ出すときだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部