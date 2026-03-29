「Break free」の意味は？歌詞やセリフでよく聞くフレーズ！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

「free」の意味を考えるとわかるかもしれません！

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「逃げ出す／自由になる」でした！

「Break free」は、「逃げ出す／自由になる」という意味のフレーズ。

また「Break free from 〜」は、「〜から逃げ出す／自由になる」という意味で使われます。

ちなみに、2014年に発売されたアリアナ・グランデの楽曲『Break Free』も、束縛から解放されることを歌っていますよ。

「It's time to break free from bad habits.」

（悪い習慣から逃げ出すときだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。