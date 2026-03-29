MOIS ET JOURの吸水ショーツ♡機能×デザインで新しい選択肢

月経中も、自分らしいおしゃれを楽しみたい♡そんな想いに応える新ブランド「MOIS ET JOUR（モエジュール）」が登場しました。機能性だけでなくデザインにもこだわった吸水ショーツは、これまでの常識を変える存在。日常に自然に溶け込みながら、快適さと美しさを両立した新しいランジェリーとして注目を集めています♪

ファッションとして楽しむ新発想

MOIS ET JOURは“Fashion×Period”をテーマに、月経を特別なものではなく日常の一部として捉えたブランド。

総レースの大胆なデザインは、従来の吸水ショーツのイメージを覆すスタイリッシュな仕上がりです。

ボクサータイプで体にフィットし、服に響きにくい設計もポイント。見せたくなるような美しさで、インナー選びの自由度を広げてくれます。

上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー

安心感と快適さを両立

吸水量は45mlで、昼用ナプキン約4枚分に相当（FOR調べ、第三者検査機関による吸水テスト済み）。5層構造の吸水・防水設計により漏れにくく、消臭機能付きで安心して着用できます。

クロッチ部分は薄く仕上げられており、ゴワつきを軽減。さらにゴムを使わない設計で締め付け感も少なく、長時間でも快適な履き心地を実現しています。

日常使いにもぴったりの設計

月経中だけでなく、軽い日やおりものが気になる時、ナプキンとの併用にも対応。普段使いのショーツとしても自然に取り入れられるデザインで、ライフスタイルに寄り添います。

MOIS ET JOUR 吸水ショーツ



価格：1枚 4,980円／2枚セット 9,960円（ともに税抜）

サイズ：S／M／L（カラー：ブラック）

発売日：2026年3月5日（木）

販売：公式ECサイト

自分らしさを大切にする毎日へ♡

MOIS ET JOURの吸水ショーツは、機能性と美しさを兼ね備えた新しい選択肢。月経中も自分らしく過ごせることで、毎日が少し前向きに変わるはずです♡

「我慢する下着」から「選びたくなる下着」へ。新しい価値観を取り入れて、もっと自由で心地よい毎日を楽しんでみてください♪