パソコン（PC）およびスマートフォンの周辺機器などを手がけるアイ・オー・データ機器（金沢市）は、同社初だという「webOS Hub」を搭載した27型ゲーミングモニター「GigaCrysta LCD-GDQ271JAWOS」を2026年4月上旬に発売する。

WQHD解像度対応、USB-Cケーブルで映像入力に給電も

高リフレッシュレートによるゲーミング性能と、エンターテインメントコンテンツを楽しめるスマート機能を1台に融合。チューナーレステレビのような使い方が可能で、PCやテレビを設置するスペースが限られる環境にも適するという。

リフレッシュレートは最大180Hzで、なめらかかつ応答性の高い映像表示を実現。FPS（1人称視点シューティング）やアクションなどのゲームジャンルも快適にプレイできる。

WQHD解像度（2560×1440ピクセル）に対応し、USB Type-Cケーブル1本で映像/音声入力に加え給電も可能だ。USBハブを内蔵し、マウスなどのUSB機器がノートPC側で使える。

「webOS Hub」を搭載し、有線LAN/Wi-Fiでインターネットに接続でき、PC不要で「Netflix」「YouTube」「Prime Video」などの動画配信サービスのコンテンツを楽しめる。

PCやスマートフォンとワイヤレス接続し、コンテンツを画面に表示可能だ。ステレオスピーカーを内蔵するほかBluetooth接続をサポートし、外部スピーカーやヘッドホンなどと接続できる。

HDMIケーブル、USB Type-C to Cケーブル、リモコンなどが付属する。

価格はオープン。