女子フリーで圧巻スピン披露

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで千葉百音（木下グループ）が150.02点をマーク。自己ベストの合計228.47点で銀メダルを獲得した。スコアシートに満点がズラリと並ぶ技があり、ファンからは賛辞が相次いだ。

20歳の千葉が「ロミオとジュリエット」を熱演した。後半の3連続ジャンプでやや着氷が乱れた以外は、ノーミスの好演技。ステップ、スピンも最高のレベル4を並べる中、最後のスピンはジャッジ9人全員が出来栄えで満点の5点をつけた。

1.28点差でメダルに届かず涙を流した2月のミラノ・コルティナ五輪でも、ショートプログラム最後のスピンは出来栄えオール満点。X上のファンも絶賛だ。

「百音ちゃんまたもやスピン満点なのすごい もう百音ちゃんの代名詞なのでは」

「レイバックスピン、またまたジャッジ全員満点つけました」

「鉄壁すぎる 最高だもんね百音ちゃんのLSp」

「最後のスピン、プロトコル見てみたら満点だった すげぇ」

「ジャッジ全員GOE5の満場一致の満点すごい」

238.28点で4度目の世界一に輝いた坂本花織には及ばなかったが、千葉も確かな存在感を大舞台のリンクに刻んだ。日本女子のワンツーは、2007年大会の安藤美姫、浅田真央以来となった。



（THE ANSWER編集部）