シンプルな分、ほんの少しの違いで印象が大きく変わるヘアスタイルがボブ。特に2026年春は、“軽さ”と“透け感”がキーワードです。でも、ただ軽くすればいいわけではなく、重さを残しすぎても、削ぎすぎても、どこか古く見えやすくなります。そんな今の気分に合うのは、「軽いのに整って見える」バランス。今回は、大人世代が無理なく取り入れられる春のボブスタイルを３つ紹介します。削ぎすぎないのが今っぽい「レイヤーボブ」