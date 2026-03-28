この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「あなたの知らない映画の世界【映画紹介ちゃんねる】」が、「まだ間に合う！必ず観るべき神SF映画10選【プライムビデオ／U-NEXT】【映画紹介】」と題した動画を公開した。動画では、投稿主のヌシが、絶望的な状況に科学と人間の知恵で立ち向かう「宇宙SF映画」をテーマに、おすすめの10作品を紹介している。



ヌシは冒頭で、映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の魅力に触れ、同作に共通する「不可能に立ち向かう人間の根性と知恵」を描いた作品群をピックアップした。



紹介された作品の中で特に注目されたのが、火星に一人取り残された宇宙飛行士のサバイバルを描いた『オデッセイ』だ。ヌシは主人公の行動を「クソまみれのガッツで生き延びる道を探し出す」と表現し、絶望的な状況でもポジティブに科学的知識を駆使する不屈の姿を高く評価した。



また、クリストファー・ノーラン監督の『インターステラー』については、「3秒で鼻血出して白目剥くようなガチの理論物理学がベース」と、その難解で緻密なSF設定に言及。一方で、小難しい理論を力技でねじ伏せる最大のテーマが「愛」であるとし、「全細胞が震えるSF叙事詩」と絶賛している。



加えて、アポロ11号のニール・アームストロングの孤独な内面をねっとりと描いた『ファースト・マン』や、月面での一人きりの任務中に「自分とは何者か？」という哲学的な問いに直面する『月に囚われた男』など、人間の精神的極限に焦点を当てた心理サスペンス作品も紹介している。



さらに、極限状態での倫理観を問う『密航者』にも言及。「在庫してる空気と水、どう考えても3人分しかねぇ」という閉鎖空間での酸素不足という設定のもと、生き残りをかけたリアルで泥臭い人間模様が描かれていると解説した。



単なる映像美や設定の面白さだけでなく、極限状態における人間の心理や道徳観にまで踏み込んだ作品の数々。次にSF映画を選ぶ際は、圧倒的な宇宙のスケールと、そこで試される登場人物たちの「根性と知恵」に注目したい。