王者「シエンタ」を猛追する「ちょうどいい」ミニバンの真価とは

2024年のフルモデルチェンジを経て、さらに魅力に磨きがかかったホンダ「フリード」。長年トップクラスの人気を維持し続けるフリードの魅力についてあらためて深堀りします。

日本の道路事情や住宅地の駐車環境において、コンパクトミニバンはまさに「最適解」として進化してきました。

【画像】超カッコいい！ これが「フリード」の精悍エアロ仕様「Superior Style」です！ 画像で見る（30枚以上）

扱いやすいボディサイズと、家族全員が乗れる3列シートを両立したパッケージングは、今やこのクラスのスタンダード。その代表格といえるのがホンダ「フリード」です。

歴代フリードが一貫して掲げてきたテーマは、「ちょうどいい」という価値観です。

全幅を5ナンバー枠に抑えることで、狭い路地や都市部の立体駐車場でもストレスなく扱える設計を維持。その一方で、一歩車内に入れば、外観からは想像できないほどの開放的な空間が広がっています。

この魔法のようなパッケージを実現しているのが、ホンダ伝統の設計思想「M・M（マン・マキシマム／メカ・ミニマム）思想」です。

かつての3代目「シビック」（ワンダーシビック）で初めて一般に喧伝された「人のためのスペースは最大に、メカニズムは最小に」という哲学は、もともと1967年に登場したホンダ初の4人乗り軽乗用車「N360」からはじまったものでした。

もちろんM・M思想は、現代のフリードにも色濃く受け継がれています。

全長4310mm×全幅1695mm×全高1755mm（FFモデル）と限られたサイズの中でも、最大3列・7人乗り（キャプテンシート仕様は6人乗り）で、しかも大人がゆったり座れる居住性を生み出す源泉に、この「ホンダのDNA」がしっかりと息づいているのです。

実際、2024年6月に登場した現行モデル（3代目）は、自動車ジャーナリストらからも極めて高い評価を受け、「日本カー・オブ・ザ・イヤー2024-2025」を受賞。日本の生活環境に寄り添った使い勝手の良さが、公に証明される形となりました。

なかでも「後席の快適性」はクラスを超えており、とくに3列6人乗りモデルに採用される「2列目キャプテンシート」は、このクラスでは贅沢な装備です。

左右が独立したシートは、格上の「ステップワゴン」に肉薄する座り心地を実現しており、ロングドライブでも疲れにくいのが特徴。後席にゲストや家族を乗せる機会が多いユーザーにとって、この快適性はライバルのトヨタ「シエンタ」にはない決定的な魅力となります。

また、3列目シートの居住性も特筆すべき点です。

シエンタが3列目を「緊急時の補助席」と割り切った設計（2列目シート下に収納するダイブイン機構）であるのに対し、フリードは3列目を跳ね上げ式の収納として、大人がしっかり座れるシートサイズを確保しています。

また1列目から3列目までウォークスルーも可能と、座り心地と乗降性を優先させている点は、多人数乗車を想定するユーザーからの厚い信頼に繋がっています。

さらに、フリードは「子育て世代」という枠に留まらない、ユーザー層の広さも持ち合わせています。

シンプルでクリーンな上質さをまとった標準仕様の「AIR（エアー）」に加え、遊び心を刺激するSUVテイストの「CROSSTAR（クロスター）」という2つの個性を設定したほか、クロスターには2列・5人乗りで専用設計の広大な荷室を備えた仕様も用意しました。

夫婦2人での優雅なドライブや、車中泊を楽しむアウトドア層、アクティブなシニア世代など、多様なライフスタイルをカバーしています。

廉価な1.5リッターガソリン車に加え、カタログ燃費25.6km／L（WLTCモード燃費・FF車）をマークする低燃費なハイブリッド車「e：HEV（イーエイチイーブイ）」もラインナップし、パワーユニットの面でも幅広い選択肢も揃えました。

販売現場でのシエンタとの戦いも、より熾烈を極めています。

2024年の登録台数は、シエンタの11万1090台に対し、フリードは8万4082台でした。

しかしモデルチェンジの効果が本格化した2025年には、シエンタ10万6558台に対しフリードが9万437台と、その差は急速に縮まっており、市場ではいままさに両雄による接戦が繰り広げられています。

※ ※ ※

扱いやすいサイズ、広い室内、そして妥協のない後席の快適性。現行フリードは、派手な技術やデザインで目を引くのではなく、日常の「使いやすさ」を極限まで突き詰めた一台です。

強力なライバルと切磋琢磨することで進化したその姿は、ハンドルを握るたび、あるいは後席に座るたびに「やっぱり、これがちょうどいい」と実感させてくれるはずです。