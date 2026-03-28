タカラトミーは、アニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版」と連動した玩具「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」など全5種を、2026年4月18日に全国の玩具店およびインターネット通販などで発売する。

2機を合体させる「リンク合体」がすぐに楽しめるセットも同時発売

実在の新幹線が変形してロボットになる「シンカリオン」シリーズから、第1期のシンカリオンが新モデルに進化して再び登場。

全高約150ミリの遊びやすいサイズ感で、18年のTVアニメ第1期放送当時に発売した「DXS」シリーズから股関節や腰、手首など可動箇所が増加し、より細かなアクションが可能になったほか、作中の変形シーンをイメージした新たな変形機構を実装する。

また、シンカリオン2機を合体させる「リンク合体」機構を備え、作中の合体シーンを再現して遊べる。

ラインアップと価格は、「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」「SGX02 シンカリオン E6こまち」「SGX03 シンカリオン E7かがやき」が各4950円（税込）。

リンク合体がすぐに楽しめる2体セット「SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E6こまち リンク合体セット」「同 E5はやぶさ＋E7かがやき リンク合体セット」は各9900円（同）。

なお、今後も「特別ダイヤ版」の展開に合わせて新商品を順次発売していくとのことだ。