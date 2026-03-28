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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「イオンで韓国人が驚いた3つの理由」と題した動画を公開した。

工学博士のパクくんが、来日当初に衝撃を受けた場所として「イオンモール」を挙げ、その存在は単なる商業施設を超えた「田舎に現れた経済の心臓」であると熱弁している。



動画の冒頭、パクくんは日本に来て最初に驚いた場所の正解はイオンモールだったと切り出す。

留学初期、福岡の田舎にある駅に降り立った際、目の前に現れた巨大な建物を「神殿みたいな建物」「国立博物館かと思った」と回想。「スーパーだと聞いて行ったら、遊園地のような世界が広がっていた」と、その規模と複合性に圧倒された当時の心境を語った。



驚きの理由として、まず挙げられたのが「人が集まる魔法」だ。

特に、高校生カップルがイオンでデートをする文化に対し、当初は「え、そこってスーパーじゃないの？ネギ買いに行くの？」と困惑したという。しかし、映画館から食事、ゲームセンターまでが揃い、1分以内に全てをハシゴできる空間を目の当たりにし、「ラスベガスなんじゃないか」と認識を改めた。

韓国では世代や目的によって行動範囲が分かれる傾向があるが、日本のイオンは「全世代が集まるプラットフォーム」として機能しており、地域コミュニティの顔が見える場所になっていると分析した。



さらにパクくんは、イオンを「地元を盛り上げる光」と定義する。

何もない田舎に巨大な施設ができることで、人が集まり、マンションが建ち、街が形成されていく様子を「まるで城を先に建てて村が集まってくるスタイル」と表現。「公共政策よりも早くて強い」民間主導の地域活性化システムであり、「日本の田舎を諦めない心が形になっていたのかもしれない」と独自の視点で称賛した。



最後は、「あなたの街のイオンには、今日も誰かの青春が始まっているかもしれません」と語りかけ、地方における日常の風景を肯定的に結んでいる。