◆フィギュアスケート ▽世界選手権 第３日（２７日、チェコ・プラハ）

女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出たミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が１５８・９７点、合計自己ベストを４年ぶりに更新する２３８・２８点で１位。２年ぶり４度目の優勝を果たした。今季限りでの現役引退を表明している日本女王が、現役ラストダンスで有終の美を飾った。

フリーは「愛の讃歌」。冒頭からダブルアクセル（２回転半ジャンプ）、３回転フリップと降りると、後半の３連続ジャンプ、最後の３回転ループまでノーミスのパーフェクト演技。演技後は万感の表情でガッツポーズし、氷上で涙。「お願い！」と笑ったキスアンドクライでは、得点を確認すると立ち上がって喜びを表現した。中野園子コーチと歓喜の抱擁を交わすと、２位だった千葉百音と涙でハグ。４年ぶりに自己新を更新した。

坂本は五輪シーズン初めの昨年６月、今季限りでの現役引退を表明。同１２月のＧＰファイナルで銅メダルを獲得すると、全日本選手権で５連覇を達成し、日本女子初の３大会連続五輪出場を決めた。ミラノ・コルティナ五輪では、団体からＳＰ、フリーともに出場。日本の銀メダルに貢献し、個人でも銀。２大会連続のダブルメダルという偉業を達成していた。

五輪のフリーでは、わずかにジャンプのミスが出て、１・８９点差で金メダルならず。大粒の悔し涙を流し、大会後は今大会への出場について保留していたが「世界選手権があるので、しっかり自分自身が納得できる、やりきったと思える試合にできたら」と語っていた。現役最後の試合で、日本勢最多となる４度目の優勝を達成。五輪の雪辱を果たし、笑顔でファンに別れを告げた。

◆坂本花織（さかもと・かおり）２０００年４月９日、神戸市生まれ。２５歳。３歳でＮＨＫ連続テレビ小説の「てるてる家族」を見て憧れ、４歳で競技開始。１７〜１８年シーズンにシニア転向。五輪は１８年平昌での初出場から３回目。２２年北京でシングル銅、団体で銀。２６年ミラノ・コルティナではシングル、団体ともに銀。１５９センチ。