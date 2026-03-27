「ドジャース８−２ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースが２６日（日本時間２７日）、本拠ドジャースタジアムで開幕戦を迎え、ダイヤモンドバックスに逆転勝ちし、三連覇に向けて好スタートを切った。大谷翔平投手（３１）は初打席で安打を記録するなど３打数１安打２四死球、１得点。試合前にはチームメートだけでなく、首脳陣や裏方ら約６０人に高級腕時計を贈る粋な計らいでチームの士気を高めた。山本由伸投手（２６）は６回２失点で日本投手初の２年連続開幕戦勝利の偉業を達成した。

高く上がった打球が遊撃ベッツのグラブに収まると、誰よりも先にベンチからフィールドへ出て行った。チケット完売５万３７１２人の興奮が渦巻くフィールドで、大谷が手をたたきながら柔らかな笑みを浮かべる。３連覇が懸かったシーズンの幕開け。勝ったことが何よりもうれしかった。

攻撃の先陣を切った。初回。メジャー９年目の最初の打席で右前打を放った。４年連続２桁勝利のエース右腕、ギャレンがカウント２−２から投じた決め球ナックルカーブをしっかり捉えた。時速１７９キロの高速打球。観客席がどよめいた。

逆転に成功した五回には四球でつなぎ追加点をお膳立て。死球で出塁した七回には新戦力タッカーとランエンドヒットを成功させて生還。打って走って存在感を示した。

試合前のクラブハウスで、大谷の振る舞いに賞賛の声が上がった。開幕の記念に、自身がグローバルアンバサダーを務めるグランドセイコーの高級腕時計をチームメートや首脳陣、裏方ら約６０人に贈った。米報道によると、１個４０００ドル（約６０万円）。総額４０００万円（推定）の大谷のキモチだった。

仲間たちを感激させたのは、物だけではなかった。添えられた小さな紙にはメッセージが記されていた。

「Ｈａｐｐｙ Ｏｐｅｎｉｎｇ Ｄａｙ！！Ｔｈｒｅｅ−Ｐｅａｔ！！（祝開幕！！３連覇だ！！）」

昨年の東京開幕戦では、大谷から高性能ヘッドホンを贈られているＴ・ヘルナンデス外野手は「素晴らしいチームメートであり、人として最高の人物だ」と言えば、野手最年長のミゲル・ロハス内野手は「一生大切にする。２０２６年開幕日に世界最高の選手から時計を贈ってくれたことを忘れない」と興奮気味に話した。

試合は投打の歯車ががっちりかみ合い、鮮やかな逆転勝利。ロバーツ監督は「いいスタートを切ることができた」とにこやかに話した。チーム一丸となって目指す３連覇。その中心に大谷がいる。

◆ワールドシリーズ３連覇 過去ヤンキースとアスレチックスの２球団が達成。アスレチックスは１９７２〜７４年に３連覇。ヤンキースは計３度記録しており、３６〜３９年に４年連続で制覇。４９〜５３年は史上最長となる５連覇を成し遂げた。ジーターやリベラらを擁した９８〜２０００年にも３連覇を果たした。２１世紀に入って達成したチームはない。