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ワイが一番イケてるなーと思う夢、それはレコーディング・スタジオをバックパックに入れて持ち歩くこと。

録音や制作という行為は、本来もっと軽やかで衝動的なもののはず。頭の中にメロディが浮かんだ瞬間や、街角でいい音に出会ったとき。ただ実際には、PCを立ち上げて、配線して、環境を整えて…という「準備」の途中で、最初の熱量が少しずつこぼれていくのを経験したことはありませんか？

その前提を、あっさり裏切ってくるのがスウェーデンのデザイン集団 teenage engineeringです。彼らが展開する「mini field」シリーズが、いま最大25%オフのセール対象になっています（OP−１Field／OP-XYはこのセールでは対象外。ただし別途、単品でMAX11万円OFFのセールス対象となっています）。

セールスページはこちらになります。

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スタジオは「場所」ではなくなる

teenage engineeringといえば、OP-1で一度“楽器の常識”を更新したチーム。おもちゃのような佇まいと、プロ機材として成立する性能。そのバランス感覚は、このシリーズにもそのまま引き継がれています。

ラインナップはTP-7（レコーダー）、TX-6（ミキサー／オーディオインターフェース）、CM-15（コンデンサーマイク）の3機種。どれも単体で成立しますが、真価は組み合わせたときに発揮されます。バッテリー内蔵で、USB-Cでつなげば、その場で録音からミックスまで完結する。PCが必要になるのは、もう少し後の工程です。

小さいのに、やっていることは大きい

TP-7の回転ディスクは、録音メディアでありながらインターフェースでもあります。指で止めればスクラッチ、回せばシーク。

TX-6は手のひらサイズに6chステレオ入力とエフェクトを詰め込んだミキサーで、CM-15はUSB-C一本でスタジオ品質を担保するマイク。

サイズ感とやっていることのギャップが、このシリーズのいちばん面白いところかもしれません。TP-7を2台とTX-6で組めば、手のひらサイズのDJセットが成立します。スクラッチもクロスフェードもできる。このサイズでそれをやると、少しだけ現実味が揺らぎます。

セールは「セット前提」で考える

今回のセールは、1台で15%オフ、2台同時購入で20%、3台同時購入で25%オフ。揃えるほど割引率が上がる設計です。期間は2026年3月23日17時から4月13日23時59分まで(※期間は予告なく変更となる場合があります)。

具体的な価格イメージはこんな感じです。

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TP-7＋CM-15（フィールド録音セット） \506,000 → \404,800（20%オフ）

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TP-7＋TX-6＋CM-15（マルチトラックレコーダーセット） \737,000 → \552,750（25%オフ）

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TP-7＋CM-15×2（ポッドキャスト／ステレオ収録） \737,000 → \552,750（25%オフ）

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TP-7×2＋TX-6（DJセット） \781,000 → \585,750（25%オフ）

高級プロダクトだからこそ「お得」な理由

単体で見るとやはりいい値段ですが、「録る・混ぜる・出す」が丸ごと揃うと考えると、見え方は少し変わります。この仕組み自体が「単体よりもシステムで使ってほしい」というメッセージにも見えます。

価格だけ見れば、正直に言って安くはありません。ただ、このシリーズが軽くしているのはサイズ・重量だけではなく、「取りかかるまでの距離」です。準備の手間や心理的なハードルが削られることで、思いついてから録るまでの時間がほぼゼロに近づく。それでいて、グレードとしては最高ランクに位置する高級機材。だからこそのこのセールには価値があるんです。

機材を選ぶというより、制作のスピードをどう扱うか。その観点で見ると、このセールは少し違った意味を持ってくるのはないでしょうか？

Source : メディア・インテグレーション