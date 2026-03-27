中関村フォーラム年次総会で60のフォーラムを開催、多くの成果を一挙発表―中国

2026年中関村フォーラム年次総会は3月25日から29日まで北京市内で開催されています。開催期間中、グローバルな科学技術ガバナンス、基礎研究と科学技術の最前線、イノベーションエコシステムなどのホットな議題を巡り、60のフォーラムが順次開催され、このうち21のフォーラムは初の議題を巡る開催となります。複数のフォーラムでは重要な成果が発表されました。

このうち、産業現場の科学技術人材のイノベーション発展フォーラムでは「北京産業現場科学技術人材発展白書」が発表されました。これによると、北京の産業現場科学技術人材の規模は225万人に達しました。また、世界デジタル健康フォーラムでは「AI病院国際コンセンサス」と「都市健康指数」が発表され、医療AI分野における複数の優れた実績が紹介されました。

さらに、中関村国家自主革新モデル区展示センター内にある中関村常設展も多くの来場者を集めています。1万平方メートルの展示ホールには、560以上の最先端科学技術分野の技術や製品などが集中的に展示されています。（提供/CGTN Japanese）