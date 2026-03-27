“衝撃映像”4368本→48本に 柿谷曜一朗＆丹生明里らが“採点”「笑いすぎて汗をかきました（笑）」
テレビ東京は27日午後6時55分から2週連続で『世界中のカメラが捉えた超ド級！衝撃的瞬間 TOP40』を放送する。世界中から集めた4368本の衝撃映像の中から48本をスタッフが厳選。それを出演者が採点し、40本に厳選したものを放送する形式の衝撃映像番組となっている。
【番組カット】めっちゃ笑ってる！ハンサムな柿谷曜一朗
昨年6月に放送を開始したこの番組、出演者が見た衝撃映像が放送されないかもしれないという番組コンセプトの特殊性と今までに見たことのない衝撃映像の数々、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）の軽快なナレーションが相まって過去3回の放送はともに大好評となり、この度2週連続での放送が決まった。
第4弾でもMCは前回と変わらず、せいや（霜降り明星）。抜群のムードメーカー気質とほかの人にはない視点のコメントで番組を盛り上げる。ナレーションもナダルが務める。
ゲストは元サッカー日本代表の柿谷曜一朗、現在、テレ東で放送中の『おはスタ』ではメインMCとして朝の子どもたちに元気を届ける声優の木村昴、明るく飾らないキャラクターが長年にわたりお茶の間に親しまれるタレントの坂下千里子、元日向坂46のメンバーで現在は女優、タレントとして活躍する丹生明里だ。
今回の放送では、せいやも思わず「大事故映像」とコメントするほど衝撃的な「九死に一生」系の衝撃映像や、ただひたすらに面白い動きをするベネズエラの青年の映像をはじめとする「腹を抱えて笑える」系の衝撃映像、自然の迫力や神秘を感じる「ネイチャー」系の衝撃映像などさまざまなジャンルの衝撃映像が次々と繰り出され出演者は大盛り上がりを見せる。
■せいや コメント
今回で第4弾ですけどまだまだ笑えました！
見たことのない映像ばかりでしたし、意味のわからないことを極めているおじさんにまつわる映像がいくつかあり、それがとても面白かったです！
■柿谷曜一朗 コメント
とにかく楽しくてあっという間でした。笑いすぎて汗をかきました（笑）。笑いすぎて腹筋をとても使うし腹筋の使い損に感じてしまうような、良い意味でくだらない映像もたまに出てきてとても楽しかったです。それも含めて全部面白いのでぜひ見てください。
■木村昴 コメント
改めて衝撃映像ってめちゃくちゃ面白いなって思いました。
ハラハラする映像はもちろんのこと腹を抱えて笑えるような映像が特によかったです。
見返したい映像がたくさんあるのでOA絶対見ます！
■坂下千里子 コメント
出てきた衝撃映像は全て面白かったですが、中でもコロンビアの衝撃映像が印象に残りました。
序盤に出てくるコロンビアのお母さんにまつわる映像が衝撃的過ぎて、コロンビア国旗が出てくるだけで「ものすごい衝撃映像が来るんじゃないか」と思うようになってしまいました。皆さんもぜひご覧ください。
■丹生明里 コメント
いろんなジャンルの衝撃映像がありましたが、中でも自然に関する衝撃映像が印象に残っています。「こんなアトラクションに乗りたい」という気持ちになる、夢の詰まった衝撃映像なのでそちらを楽しみにしていてください！
【番組カット】めっちゃ笑ってる！ハンサムな柿谷曜一朗
昨年6月に放送を開始したこの番組、出演者が見た衝撃映像が放送されないかもしれないという番組コンセプトの特殊性と今までに見たことのない衝撃映像の数々、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）の軽快なナレーションが相まって過去3回の放送はともに大好評となり、この度2週連続での放送が決まった。
ゲストは元サッカー日本代表の柿谷曜一朗、現在、テレ東で放送中の『おはスタ』ではメインMCとして朝の子どもたちに元気を届ける声優の木村昴、明るく飾らないキャラクターが長年にわたりお茶の間に親しまれるタレントの坂下千里子、元日向坂46のメンバーで現在は女優、タレントとして活躍する丹生明里だ。
今回の放送では、せいやも思わず「大事故映像」とコメントするほど衝撃的な「九死に一生」系の衝撃映像や、ただひたすらに面白い動きをするベネズエラの青年の映像をはじめとする「腹を抱えて笑える」系の衝撃映像、自然の迫力や神秘を感じる「ネイチャー」系の衝撃映像などさまざまなジャンルの衝撃映像が次々と繰り出され出演者は大盛り上がりを見せる。
■せいや コメント
今回で第4弾ですけどまだまだ笑えました！
見たことのない映像ばかりでしたし、意味のわからないことを極めているおじさんにまつわる映像がいくつかあり、それがとても面白かったです！
■柿谷曜一朗 コメント
とにかく楽しくてあっという間でした。笑いすぎて汗をかきました（笑）。笑いすぎて腹筋をとても使うし腹筋の使い損に感じてしまうような、良い意味でくだらない映像もたまに出てきてとても楽しかったです。それも含めて全部面白いのでぜひ見てください。
■木村昴 コメント
改めて衝撃映像ってめちゃくちゃ面白いなって思いました。
ハラハラする映像はもちろんのこと腹を抱えて笑えるような映像が特によかったです。
見返したい映像がたくさんあるのでOA絶対見ます！
■坂下千里子 コメント
出てきた衝撃映像は全て面白かったですが、中でもコロンビアの衝撃映像が印象に残りました。
序盤に出てくるコロンビアのお母さんにまつわる映像が衝撃的過ぎて、コロンビア国旗が出てくるだけで「ものすごい衝撃映像が来るんじゃないか」と思うようになってしまいました。皆さんもぜひご覧ください。
■丹生明里 コメント
いろんなジャンルの衝撃映像がありましたが、中でも自然に関する衝撃映像が印象に残っています。「こんなアトラクションに乗りたい」という気持ちになる、夢の詰まった衝撃映像なのでそちらを楽しみにしていてください！