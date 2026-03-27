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「食べることが大好きで…」自宅に屋台を作ったママ店主の炭火焼き鳥

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理チャンネル「技彩 WAZAIRO」が、「『食べることが大好きで…』自宅に焼き鳥屋台を作って繁盛店になったママ女将」と題した動画を公開。焼き鳥屋台を営む女性店主の一日に密着し、丁寧な仕込みから調理、販売までの様子を紹介しています。



店主の朝は早く、午前4時半から仕込みが始まります。肉の塊を専用のマシンで叩いて筋を切り、柔らかくしていく作業からスタート。一つひとつ丁寧に肉をカットし、自動串刺し機を使って、ネギと肉を次々と串に刺していきます。その数、1日に1000本以上にもなるそうです。店主は「『これおいしい』って言われるから、もうどこまででも行きます」と、その原動力を語ります。



焼き鳥だけでなく、ホルモン焼きやレバーカップも人気メニュー。ホルモンは一度下茹でしてから丁寧に洗い、臭みを取り除きます。レバーは新鮮なものをカットし、ごま油などを合わせた特製のタレに漬け込みます。



営業時間が近づくと、炭の火起こしを開始。真っ赤におこった炭を焼き台に敷き詰め、準備は万端です。串に刺した肉を丁寧に並べ、うちわで扇ぎながらじっくりと焼き上げていきます。肉から滴る脂が炭に落ち、香ばしい煙が立ち上る様子は食欲をそそります。焼きあがった串は、秘伝のタレにたっぷりと浸して完成です。



鉄板で豪快に焼き上げるホルモン焼きも絶品。次々と訪れる客にてきぱきと対応しながら、笑顔を絶やさない店主の姿が印象的です。今日の食卓に、本格的な炭火焼き鳥やホルモン焼きを加えてみてはいかがでしょうか。