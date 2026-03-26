【本田紗来×盒饗艷董曚熱演♡ 彼とシェアしたいNo.1「トラックジャケット」のペア着回しコーデ

ふたりのものが増えるたび、恋人たちの愛も少しずつ育っていく。そこで今回は、Rayモデル・本田紗来とMEN'S NON-NO専属モデル・郄橋大翔とともに、男女ともにしゃれ見えが叶う「トラックジャケット」のペア着回しコーデをご紹介します。これを読んで、大好きな彼とのシェア服に挑戦してみて♡

この春、女のコも取り入れやすいヴィンテージライクなカジュアル服をピックアップ。メンズM〜Lサイズを選べば、身長差があるカップルも難なくシェアできちゃいます。

トレンドのトラックジャケットは彼とシェアしたいNo.1♡ ビックシルエットは野暮ったく見えるので、女のコでもちょうどいい、ゆるめなサイズ感が男女ともにしゃれ見え。

ーーいつもの朝。

あたたかな風が気持ちいい、春の朝。とっている講義が違うから、朝の時間は各々で過ごす、わたしと僕。それぞれの朝の風景をつなぐのは共有のトラックジャケット。

レトロなグリーンがライトデニムと好相性

トラックジャケットは着回し。 デニムパンツ 8,800円／ディッキーズ（エドウイン）ニット帽 3,850円／リーバイス®（リーバイ・ストラウスジャパン）リュック 29,700円／グレゴリー（グレゴリー /サムソナイト・ジャパン）スニーカー 15,950円／アディダス オリジナルス（アディダスコールセンター）

フリルミニをあわせてKムードな着こなしが私流

トラックジャケットは着回し。チェックフリルスカート 6,590円／ZARA（ザラ）カチューシャ 1,430円／アネモネ（サンポークリエイト）バッグ 16,610円／mucu and ebony（HANA KOREA）パンプス 23,100円／ダニエラアンドジェマ ソックス／スタイリスト私物

PROFILE

郄橋大翔

たかはし・ひろと●2000年8月19日生まれ、大阪府出身。雑誌MEN'SNON-NO専属モデル。主な代表作に、ドラマ『あなたを殺す旅』『離婚後夜』。映画『ロマンティック・キラー』。WEBドラマ『今際の国のアリス シーズン3』など。

撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／竹内春華 モデル／本田紗来（本誌専属）、郄橋大翔（MEN'S NON-NO専属モデル）