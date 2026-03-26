4月3日よりテレ東系で放送がスタートする深川麻衣主演のドラマ25『週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』のエンディングテーマをKis-My-Ft2が担当することが決定し、あわせて60秒トレーラーが公開。また追加キャストとして、小野真弓、高山璃子、柳ゆり菜、山下容莉枝、冨家ノリマサの出演が発表された。

参考：深川麻衣と千賀健永が結婚について考える週末旅へ 『週末旅の極意3』メインビジュアル公開

本作は、「旅情感」と「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。2023年7月に「夫婦」をテーマにしてシーズン1が放送され、2025年1月には「家族」をテーマにしたシーズン2が放送された。シーズン3となる本作では「結婚」がテーマとなる。

季節は春。綾香（深川麻衣）と隆（千賀健永）が出会い、そして付き合って5年が経った。お互いに30代半ばへと突入し「結婚」というものを意識するようになったものの、なかなかきっかけを掴めずにいた。そんなある日、綾香がテレビで目にしたのは「週末旅」を通して本音を語り合う家族の姿。気づけば、そのまま隆を旅へと誘っていた。旅先での美味しい食事や目の前に広がる絶景に癒やされ、久々に仲睦まじい時間を過ごす2人。だが、将来について語り始めた隆に綾香の口から思わぬ告白があった……。

付き合って5年が経つ恋人・隆との結婚を考え始めたころ、あることがきっかけで将来について悩まされる主人公・進藤綾香役を深川、綾香の恋人で、保険会社に勤める小野隆役をKis-My-Ft2の千賀健永がそれぞれ演じる。

新たに発表された追加キャストが演じるのは、綾香と隆の週末旅を彩る個性豊かなキャラクターたち。小野が演じる白石は綾香の同僚で、営業部・女性チームのサブリーダー。結婚生活と仕事を両立しており、何事にも全力を注いでいる。高山が演じるさくらは、綾香の大学時代からの友人。育児に奮闘する中で、夫婦の関係性に悩みを抱える一面も。柳の演じる久美子は、綾香の大学時代からの友人。自身の恋愛観を貫き、結婚はせず独身を楽しんでいる。山下の演じる小野妙子は、隆の母親。隆の結婚と孫の誕生を楽しみにしている。冨家の演じる小野智幸は、隆の父親であり、良き理解者。どこか悩みを抱えた様子の隆を気にかけている。

公開された予告では、旅先での絶景や食事や観光を楽しむ中で“結婚”に対して考える綾香と隆の複雑な感情が描かれており、今回の「週末旅」の様子が垣間見える映像となっている。

さらに、エンディングテーマはKis-My-Ft2の「夜の向こうへ」に決定。夜を想起させるサウンドに、答えが出ていない大切な人との将来を描いた歌詞が乗った楽曲となっている。お互いの関係性に悩みながらも、数々の「週末旅」を通じて向き合うことになる綾香と隆を描いたようなエンディングテーマとなっている。

また、発表に際して千賀と追加キャストからコメントも到着した。

【コメント】

・千賀健永（Kis-My-Ft2）

この度、ドラマ『週末旅の極意3～結婚ってしなきゃいけないもの？～』に出演させていただき、そして僕達Kis-My-Ft2の「夜の向こうへ」が、エンディングテーマを担当させていただくことになりました。この曲を初めて聴いた時、「あ、この曲しかない」と率直に感じました。夜の海を漂うように、お互いの想いが交錯する僕達の音楽と、日本各地の絶景が心地よくマッチしています。この作品を、Kis-My-Ft2でより良い作品にできるよう、メンバーと話し合い、意見を出し合い決めさせていただきました。大人の恋愛を漂わせてくれる「夜の向こうへ」を是非楽しみにしていてください。

・小野真弓（白石役）

私が演じる白石は、自分にとっての幸せとは何か、その答えをしっかり持っている女性です。私自身も白石に共感することが多く、演じながら自分の気持ちを重ねる瞬間もありました。綾香と隆がさまざまな場所を訪れる旅の中で、白石がどう関わっていくのかも楽しみにしていただけたら嬉しいです。私が訪れたのは黒部宇奈月温泉。景色も温泉もグルメも、とても素敵な所でした。またゆっくり訪れたいなと思ってます。物語とあわせて、是非楽しんでください！

・高山璃子（さくら役）

箱根ロケ！さらには以前から行ってみたかったお宿でとても嬉しかったです。物語の言葉の紡ぎ方がとても丁寧で、好きな作品の一部として息ができる時間を過ごせたことも嬉しかったです。今回いただいた役は母親役。私自身はまだ経験していませんが、世の中にたくさんいらっしゃる母親のみなさまの言葉や想いをどうにか代弁できますようにという気持ちで務めさせていただきました。とても繊細で人生の選択において大切なメッセージが込められたこの作品を、最後まで皆さんと一緒に見届けられる事を楽しみにしています。

・柳ゆり菜（久美子役）

登場人物たちの、悩みや葛藤にウソもなく、正解もなく、曖昧に、でも懸命に生きていく姿に心が動きました。生きていく程、悩みは積み重なり、逃げたくなる瞬間もあると思います。ふと立ち返ってみると、もはや人生に必要なのは、「友人、美味しいご飯、旅」の3つだけなのかもしれません（笑）。久美子と共に悩んだ時間は、自分自身の成長にも繋がりました。多くの方に届きますように。

・山下容莉枝（小野妙子役）

監督・プロデューサーの松本さんと初めてお会いした時、親子の会話はご自身のエピソードも入っていると話して下さいました。「ではご両親はこのドラマを観たら、ご自身達がモデルになってる事に気付かれますか？」と私が質問すると「はい。たぶん」と監督。うれしいドキドキと身が引き締まる気持ちでした。博多ロケは父親役の冨家さんの男らしい天真爛漫さに包まれ、親子3人、笑顔だらけの撮影時間でした。身近にありそうなちょっとビターな大人の恋愛ドラマです。春です。旅情と恋を一緒に楽しみましょう。

・冨家ノリマサ（小野智幸役）

シリーズ三作目となる「週末旅の極意」に、参加できることをとても嬉しく思っております。僕の役は千賀さんの父親なんですが、初めてご一緒する千賀さんの真っ直ぐでピュアなお芝居にこちらも新鮮な気持ちで！と撮影しております。親子の、微妙だけどどこかキチンと繋がっている……。「あー、こういう関係って良いよなぁ」と思って頂けると嬉しいです♪是非ご覧くださいませ！

（文＝リアルサウンド映画部）