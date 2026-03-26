岡崎体育、平等院で撮影した新アーティスト写真公開！インディーズベスト盤『盆地テクノ』リリース＆ツアー開催決定

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岡崎体育が、約3年ぶりとなるアーティスト写真を公開。併せて、インディーズベスト盤『盆地テクノ』が8月5日にリリースされることが決定した。

■【『盆地テクノ』一足先に聞いてみた】企画もスタート

京都府宇治市出身の男性ソロプロジェクトとして活動を開始し、2016年に発売した『BASIN TECHNO』でメジャーデビューをしてから、2026年5月18日にメジャーデビュー10周年を迎える岡崎体育。このたび公開となったアーティスト写真は、自身が観光大使を務める地元宇治市が誇る世界遺産・平等院で特別に許可を得て撮影された。平等院でアーティスト写真が撮影されるのは史上初となる。

そしてメジャーデビュー10周年を記念し、デビュー前に寡少販売されていた6枚の自主制作盤から、本人選曲の全24曲をリマスタリングして収録した、“ベスト盤なのにすべて未発表曲”というインディーズベスト盤『盆地テクノ』のリリースが決定。当時の空気を真空パッケージしたかのような、初期衝動溢れる“盆地テクノ”のコアが詰まった岡崎体育の原点を感じられる作品となっている。

本作品は自身の誕生日である7月3日に配信、8月5日にパッケージとしてリリースされる。なおリリースに先駆け、各界の著名人24名に各収録曲の感想コメントを公開していく【『盆地テクノ』一足先に聞いてみた】企画がスタート。毎週月曜日と木曜日に各SNSにて1曲ずつ公開される。

さらにメジャーデビュー10周年にちなんだ、『Zepp10連単総流し』の開催も決定。『盆地テクノ』パッケージリリース日の8月5日Zepp Shinjuku(TOKYO)を皮切りに、国内全ZeppにZepp New Taipeiを加えた全10会場で行われる。

10周年の活動詳細は、岡崎体育メジャーデビュー10周年記念特別サイトにて順次公開される。

メイン写真：PHOTO BY Takeshi Shinto ※平等院の許可を得て撮影、使用

■リリース情報

2026.07.03 ON SALE

DIGITAL ALBUM『盆地テクノ』

2026.08.05 ON SALE

ALBUM『盆地テクノ』

■ツアー情報

『岡崎体育 10th Anniversary Tour “Zepp10連単総流し”』

08/05（水） 東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)

08/11（火・祝） 大阪・Zepp Namba

08/29（土） 東京・Zepp DiverCity(TOKYO)

09/17（木） 神奈川・KT Zepp Yokohama

09/20（日） 北海道・Zepp Sapporo

09/26（土） 大阪・Zepp Osaka Bayside

09/27（日） 愛知・Zepp Nagoya

10/04（日） 福岡・Zepp Fukuoka

10/18（日） 東京・Zepp Haneda(TOKYO)

10/24（土） 台湾・Zepp New Taipei

■関連リンク

岡崎体育メジャーデビュー10周年記念特別サイト

https://okazakitaiiku.com/10th/

岡崎体育 OFFICIAL SITE

https://okazakitaiiku.com

■【画像】ツアー告知画像