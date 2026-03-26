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韓国人が不動産に執着する理由は「住むため」ではなく「勝つため」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「韓国では家が手に入らない3つの理由」と題した動画を公開した。出演者のパクくんは、韓国の若者が「一生働いても家が買えない」と嘆く背景には、歴史、社会、文化、地形が複雑に絡み合った3つの決定的な理由があると解説した。



パクくんがまず1つ目の理由として挙げたのは「インフラの一極集中」だ。パクくんは自身のソウル生活を振り返り、特にカンナム駅周辺は半径1キロメートル以内で生活の全てが完結するほど利便性が高いと語る。一方で、第2の都市であるプサンでさえ、ソウルに比べると地下鉄網や医療機関などのインフラ密度が圧倒的に低いと指摘。日本の東京圏が埼玉や千葉などの周辺都市へ分散しているのに対し、韓国は「全てがソウルに集まる設計」になっており、ソウル以外では不便を感じる構造が需要を過熱させていると分析した。



2つ目の理由は「土地の不足」である。韓国は国土の約7割が山地であり、ソウルも山に囲まれた盆地のような地形をしている。そのため、東京のように都市を郊外へ平面的に拡張することが物理的に困難である。「横に広げられないから上に積むしかない」とパクくんは述べ、古い住宅を壊して高層アパートを再建築するサイクルが繰り返され、供給コストが高止まりしている現状を説明した。



3つ目の理由は「投資先としての住宅」だ。パクくんは「日本人は貯金、アメリカ人は株、韓国人は家が好き」という言葉を引用し、韓国では住宅が居住目的以上に「資産運用」の手段になっていると解説した。その背景には、政治や財閥の影響を受けやすい韓国の株式市場への根強い不信感があるという。さらに、サムスン電子などのグローバル企業の成長によって中間層の所得が急上昇したことや、コロナ禍の低金利政策が重なり、行き場を失った資金が確実な資産である不動産へと流れ込んだと論じた。



パクくんは、こうした状況下で家が「安心して暮らす場所」ではなく「勝つための道具」になってしまっていると指摘。若者の諦めが結婚や出産を遠ざけ、新たな社会問題を引き起こしているとし、日韓の事情を比較しながら理解を深めることの重要性を説いて締めくくった。