フィギュアスケートの世界選手権（プラハ）が日本時間25日に開幕。初日は女子ショートプログラム（SP）が行われ、先のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した中井亜美（17）は69.10点で8位と出遅れた。同銀メダルの坂本花織（25）は今季世界最高の79.31点で首位、同4位入賞の千葉百音（20）は自己ベストの78.45点で2位につけた。

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中井はトリプルアクセル（3A=3回転半ジャンプ）が2回転半になり、着氷も乱れて得点を伸ばせなかった。

武器とする大技でミスが出た中井は「五輪メダリストとしてプレッシャーを感じていた、その緊張が本番に出てしまった。（アクセルは）いつもと違う踏み切りで（体が）斜めになったのが失敗のポイント」と振り返った。

長年、エースとして日本女子フィギュアを牽引してきた坂本が今季限りで引退。その坂本に代わって中井はエースとしてグランプリ（GP）シリーズなどの国際大会に挑むが、現状のスケーティングでは頭打ち。来季以降も世界を相手に戦うには武器である3Aに加え、国内外のライバルが駆使する大技の4回転が必要になる。

ロシア女王のアデリア・ペトロシャン（18）は、ミラノ五輪では4回転で転倒したのが響いて6位に終わったものの、大技のデパートとして知られる。3Aを含む3回転に加え、3種類の4回転（トーループ、ループ、フリップ）を武器とする。国内では先の世界ジュニア選手権（エストニア）で4連覇を果たした島田麻央（17）も4回転を手土産に来季、シニア転向を果たす。

今後、女子シングルは高難度の4回転の争いになると見るフィギュア関係者もおり、中井自身も「いずれは挑戦したい」と習得に意欲を見せている。

演技力、表現力に定評がある中井。ライバル2人を上回る異次元のジャンプをマスターすれば、鬼に金棒だが……。

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ところで、今大会を欠場した「りくりゅうペア」だが、ミラノ五輪金メダルの裏には、ペア結成当初からリンク内外を問わずに行われていた木原の献身があったという。いったい何が２人を頂点へと押し上げたのか。その意外な関係性とは。

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