さきほど、大阪で桜の開花が発表されました、平年と去年より１日早い開花です。京都、和歌山、奈良と、近畿で開花ラッシュです。

大阪の標本木は、大阪城西の丸庭園にあります。大阪管区気象台によりますと、きのう午後３時には１輪も咲いていなかったということですが、きょう午前１０時半には、５輪以上咲いているのを確認しました。画像は26日午前10時半ごろ、大阪城天守閣を背景に桜の花が少しずつ開く様子です。

近畿の開花は、２３日の京都、おととい（２４日）の和歌山、奈良に続いて近畿で４番目となります。

▼大阪の桜の開花

平年：３月２７日

去年：３月２７日

今後の天気について、週末から週明けにかけての最高気温は20度を超え暖かくなる予想です。桜は、今後１週間くらいで満開となる見込みで一気に春となりそうです。

▼大阪の週間予報（天気 最低気温/最高気温）

27日（金）晴れ 9/18

28日（土）くもり時々晴れ 9/21

29日（日）晴れ時々くもり 10/20

30日（月）くもり一時雨 11/20

31日（火）くもり一時雨 12/19

4月1日（水）くもり 11/19