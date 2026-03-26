【バンコク＝井戸田崇志、ワシントン＝坂本幸信】イランによる要衝ホルムズ海峡の封鎖状態が続き、アジアの原油不足が深刻さを増している。

輸入の大半を占める中東からの調達が困難な状況で、米国の一時的な制裁緩和でロシア産原油の購入を検討する国も相次ぐ。ウクライナ侵略を続けるロシアを利する恐れがあり、欧州などが懸念を強めている。

原油輸入の９割超を中東に依存

フィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領は２４日、エネルギー危機に直面していると強調し、大統領令で「エネルギー非常事態」を宣言した。原油高に伴う国民負担を軽減させるため、公共交通機関の無料化などに取り組む。

フィリピンでは、燃料価格の高騰を受けて大規模な抗議活動が発生している。原油輸入の９割超を中東に依存しているが、代替調達先の確保は容易ではなく、露産原油の輸入も進める方針だ。

マルコス氏は米ブルームバーグ通信が２４日に報じたインタビューで、燃料不足による航空便の発着停止も「十分にあり得る」と言及しており、影響はさらに広がる可能性がある。

ドバイ原油価格、攻撃開始前から２倍以上に急騰

アジアの原油市場の指標となる「ドバイ原油」の価格は、足元で１バレル＝１５０ドルを上回る水準で、先月末の攻撃開始前から２倍以上に急騰している。米国市場のテキサス産軽質油（ＷＴＩ）と比べて値上がり幅が大きく、中東産頼みのアジア経済への打撃は甚大だ。

タイでは、一部地域のガソリンスタンドの在庫が底をつく状況に陥っている。ピパット副首相兼運輸相は「ロシアを含めて供給源の確保に努める」と強調。韓国やスリランカも露産原油の購入を検討している。

米国とイランの協議が進展しても、原油供給の正常化には最低でも数か月はかかる。各国の備蓄量は限定的で、シンガポールのバラクリシュナン外相は２３日、海外メディアの取材に「アジア経済が危機に陥る恐れがある」と指摘した。

ロシア「漁夫の利」膨らむ

一方、欧州やウクライナは、米国の制裁緩和に伴う露産原油の輸出拡大を警戒する。欧州連合（ＥＵ）はロシアのウクライナ侵略をきっかけに露産原油の禁輸措置を進め、ロシア経済の締め付けを図ってきた。

だが、英紙フィナンシャル・タイムズなどは３月中旬、今回の原油高でロシアが１日あたり１億５０００万ドル（約２４０億円）の追加収入を得ていると伝えた。アジア各国の原油購入でロシアの「漁夫の利」がさらに膨らみ、結果としてロシアの戦費調達を下支えする恐れがある。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２４日、ＳＮＳで「制裁の一部緩和はロシアの利益に資する」と訴えている。