アニメ「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が、全国劇場にて4月24日より上映される。

本作は「スーパーマリオブラザーズ」の世界観をもとにしたアニメーション映画の2作目。2023年に公開された前作「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」は全世界13億ドル以上の興行収入を記録した。

今作では新たな相棒のヨッシーが登場。クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、マリオたちはロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。

なお日本語吹き替え版ではロゼッタを坂本真綾さん、クッパJr.を山下大輝さんが演じる。

「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」詳細

・上映開始日：4月24日より

・上映劇場：全国劇場

□「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開情報ページ

【『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー（日本語版）】【「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」あらすじ】

マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパのお世話をしたり、みんなの困りごとを解決する双子の配管工。

ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。

ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出る。

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